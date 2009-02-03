Вновь назначенные вручили грамоты

2 мая президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные
грамоты назначенного главой делегации Европейского Союза Эдуардса
Стипрайса, назначенных чрезвычайными и полномочными послами Кыргызской
Республики, Французской Республики, Итальянской Республики, Чешской
Республики, Японии, Арабской Республики Египет, Турецкой Республики и
Королевства Саудовская Аравия в Узбекистане Данияра Сыдыкова, Виолен де
Вильмор, Андреа Бертоцци, Ярослава Сиро, Нобуаки Ито, Амани ал-Итр,
Ахмета Башара Шена, Хишама бин Мишала ал-Сувейлима.
Об этом сообщило правительственное агентство Узбекистана, отметив, что Шавкат Мирзиёев искренне поздравил послов с началом их миссии и пожелал им успехов в ответственной деятельности.
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