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Вновь назначенные вручили грамоты

2 мая президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты назначенного главой делегации Европейского Союза Эдуардса Стипрайса, назначенных чрезвычайными и полномочными послами Кыргызской Республики, Французской Республики, Итальянской Республики, Чешской Республики, Японии, Арабской Республики Египет, Турецкой Республики и Королевства Саудовская Аравия в Узбекистане Данияра Сыдыкова, Виолен де Вильмор, Андреа Бертоцци, Ярослава Сиро, Нобуаки Ито, Амани ал-Итр, Ахмета Башара Шена, Хишама бин Мишала ал-Сувейлима.

Об этом сообщило правительственное агентство Узбекистана, отметив, что Шавкат Мирзиёев искренне поздравил послов с началом их миссии и пожелал им успехов в ответственной деятельности.

Вновь назначенные вручили грамоты


Соб. инф.



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Просмотров: 230     3 мая 2017


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