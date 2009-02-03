Вновь назначенные вручили грамоты







Об этом



2 мая президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты назначенного главой делегации Европейского Союза Эдуардса Стипрайса, назначенных чрезвычайными и полномочными послами Кыргызской Республики, Французской Республики, Итальянской Республики, Чешской Республики, Японии, Арабской Республики Египет, Турецкой Республики и Королевства Саудовская Аравия в Узбекистане Данияра Сыдыкова, Виолен де Вильмор, Андреа Бертоцци, Ярослава Сиро, Нобуаки Ито, Амани ал-Итр, Ахмета Башара Шена, Хишама бин Мишала ал-Сувейлима.Об этом сообщило правительственное агентство Узбекистана, отметив, что Шавкат Мирзиёев искренне поздравил послов с началом их миссии и пожелал им успехов в ответственной деятельности.