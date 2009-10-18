Журналистов «пустили на органы»



2 мая в международный пресс-клуб, зарегистрированный в Узбекистане в качестве неправительственной организации, ретранслирующей правительственную позицию, на встречу с журналистами пригласили министра внутренних дел страны генерал майора внутренней службы Абдусалома Азизова и его коллег. Министр, в годы правления Ислама Каримова занимавший должности заместителя министра внутренних дел, председателя правления НХК «Узбекнефтегаз» в период расцвета сотрудничества со швейцарской компанией Zeromax, недолго председательствовавший в компании «Узнефтепродукт», а позже возглавлявший УВД Джизакской области, поведал прессе много любопытного.



Например, с его слов, распространена информация о возвращении с 1 мая этого года внутренних войск в ведение МВД. При этом из заявления министра непонятно, в подчинении какого ведомства они находились до 30 апреля. Известно, что одной из функций внутренних войск всегда была охрана пенитенциарных учреждений, но здесь никакого переподчинения и не было. Другое дело – спецподразделения МВД, которые после андижанских событий 2005 года частично были переданы в структуру СНБ, частично в Министерство обороны.



Обратило на себя внимание заявление А. Азизова относительно кадров «с устаревшим мировоззрением», с которыми «невозможно работать», а также требование к сотрудникам органов внутренних дел «забыть о вчерашнем дне и сосредоточиться на выполнении новых поставленных задач». Непонятно, что имел в виду министр под понятием «вчерашний день», равно как и под новыми задачами. Задачи органов внутренних дел, смеем предположить, остались прежними – обеспечение порядка и законности на территории страны. Если под понятием «вчерашний день» министр подразумевает произвол, беззаконие, сращивание органов внутренних дел с криминалом, взяточничество, то ему первому необходимо о нем забыть. Первому, по той простой причине, что он сам из того, вчерашнего дня. Однако «вчерашний день» - это не только пороки, но и борьба с преступностью, о чем забывать, уверены, не стоит.



Сомнительным с позиции здравого смысла представляется вмешательство МВД в учебный процесс в школах, лицеях и колледжах. Посещение учебных заведений людьми в форме, да еще наделенных репрессивными функциями, наводит на мысль о полицейском государстве, какими бы благими целями оно ни было продиктовано. Осмелимся сказать, что милиционер-надсмотрщик в классе или студенческой аудитории - это административный идиотизм, перекочевавший аккурат из вчерашнего дня, забыть который министр и призывает. В доказательство обоснованности милицейского контроля А. Азизов заявил о росте посещаемости занятий с 50-ти до 90 процентов. Допускаем. Но, уверены, что можно добиться и 100-процентной посещаемости, если учащихся сопровождать на занятия под конвоем с собаками. Вопрос - нужен ли людям конвой, рады ли они ему будут?



Теперь о терминологии. Абдусалом Азизов заявил, что слово «милиция» в законе об органах внутренних дел отсутствует. Что ж, это действительно так - законодатели оставили поле для маневра на перспективу. Хотя ситуация выглядит странной: в Узбекистане есть закон о прокуратуре, в котором слово «прокурор» естественно. Есть закон о судах, где слово «судья» присутствует. Есть закон об адвокатуре, в котором слово «адвокат» органично, а вот как теперь гражданам именовать милиционеров – непонятно. «Товарищ сотрудник органов внутренних дел»? Или: «Господин сотрудник органов внутренних дел»? И то, и другое, как минимум, режет слух...



