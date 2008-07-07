Что в имени твоём



Постановлением действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 4 мая 2017 года аэропорт Ташкента получил право носить имя первого президента Узбекистана Ислама Каримова.



У учетом откровенной ущербности аэропорта и несоответствия его элементарным международным стандартам комфорта, постановление президента предусматривает разработку комплекса мер по модернизации главной воздушной гавани страны.



Отметим, что столичный аэропорт в международных рейтингах традиционно классифицируется как один из худших по качеству обслуживания пассажиров. Он - один из немногих на планете, в здание которого закрыт доступ провожающим и встречающим, а также единственный в мире, где необходимо заплатить за тележку для багажа.У учетом откровенной ущербности аэропорта и несоответствия его элементарным международным стандартам комфорта, постановление президента предусматривает разработку комплекса мер по модернизации главной воздушной гавани страны.