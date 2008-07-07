Что в имени твоём

Постановлением действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 4
мая 2017 года аэропорт Ташкента получил право носить имя первого
президента Узбекистана Ислама Каримова. Отметим, что столичный аэропорт в
международных рейтингах традиционно классифицируется как один из худших
по качеству обслуживания пассажиров. Он - один из немногих на планете, в здание
которого закрыт доступ провожающим и встречающим, а также единственный в
мире, где необходимо заплатить за тележку для багажа.
У учетом откровенной ущербности аэропорта и несоответствия его элементарным международным стандартам комфорта, постановление
президента предусматривает разработку комплекса мер по модернизации главной воздушной гавани страны.
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