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Что в имени твоём

Постановлением действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 4 мая 2017 года аэропорт Ташкента получил право носить имя первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Отметим, что столичный аэропорт в международных рейтингах традиционно классифицируется как один из худших по качеству обслуживания пассажиров. Он - один из немногих на планете, в здание которого закрыт доступ провожающим и встречающим, а также единственный в мире, где необходимо заплатить за тележку для багажа.

У учетом откровенной ущербности аэропорта и несоответствия его элементарным международным стандартам комфорта, постановление президента предусматривает разработку комплекса мер по модернизации главной воздушной гавани страны.

Что в имени твоём


Соб. инф.



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Просмотров: 186     5 мая 2017


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