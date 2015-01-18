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Работы нет, есть объявления о ней

1-6 мая 2017 года

Все ведущие издания 2 мая опубликовали отчет УзА под заголовком «Встреча Президентов Узбекистана и Казахстана». В нем сообщается, что президент Узбекистана 29 апреля совершил визит в Южно-Казахстанскую область и провел рабочую встречу с Нурсултаном Назарбаевым.

В этот же день газеты напечатали сообщение «О телефонном разговоре Президентов Узбекистана и Туркменистана». В нем говорится, что руководители двух государств обсудили ход реализации достигнутых договоренностей и подписанных документов в ходе Государственного визита в Туркменистан 6-7 марта этого года. «Стороны с глубоким удовлетворением отметили интенсификацию двусторонних контактов на высоком уровне в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах», - сказано в тексте.

В печати 2 мая также опубликовано постановление президента «О мерах по совершенствованию деятельности Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации».

    В республиканских изданиях 3 мая опубликовано сообщение УзА «Вручены верительные грамоты». В нем говорится, что глава государства принял верительные грамоты назначенного главой делегации Европейского Союза в нашей стране Эдуардса Стипрайса, а также назначенных послами Кыргызской Республики, Франции, Италии, Чехии, Японии, Египта, Турции и Саудовской Аравии.

В этот же день газеты напечатали указ «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству» и постановление президента «О мерах по совершенствованию
системы управления рыбной отраслью». Кроме того опубликовано постановление «О переносе выходного дня с субботы 6 мая 2017 года на понедельник 8 мая 2017 года».

Президент Узбекистана подписал постановление «О присвоении международному аэропорту в городе Ташкенте имени Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова», сообщили печатные СМИ 5 мая.

В этот же день на первых страницах газет размещен указ президента «О создании свободных экономических зон «Нукус-фарм», «Зомин-фарм», «Косонсой-фарм», «Сирдарё-фарм», «Бойсун-фарм», «Бустонлик-фарм» и «Паркент-фарм».

Все республиканские издания 6 мая напечатали указ главы государства «Об учреждении института уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства». Как подчеркивается, он принят «в целях усиления гарантий защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, предупреждения необоснованного вмешательства государственных органов в их деятельность, дальнейшего укрепления правовых механизмов неприкосновенности частной собственности, а также обеспечения принципа приоритета прав субъектов предпринимательства».

Кроме того, в газетах опубликованы постановления  «О мерах по упорядочению контроля и учета рационального использования запасов подземных вод на 2017—2021 годы» и «О приеме в высшие образовательные учреждения  Республики Узбекистан в 2017/2018 учебном году» и комментарии к ним.

Ведущие республиканские издания вышли и воскресенье. В этот один они опубликовали большой отчет УзА о посещении президентом Яшнабадского района Ташкента. Материал публикуется под заголовком «Преданно служить во имя страны и народа – наш основной долг».  
 
Ряд газет 5 мая перепечатали заметку УзА «Зейд Раад аль-Хусейн совершит визит в Узбекистан». В ней сообщается, что  10-12 мая Узбекистан с официальным визитом посетит делегация Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) во главе с Верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раадом аль-Хусейном. «Цель этого визита - обсуждение текущего состояния сотрудничества между Узбекистаном и УВКПЧ, а также возможных направлений взаимодействия в будущем в сферах, представляющих взаимный интерес», - пишет УзА.

Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 4 мая опубликовали материал под заголовком «Не ради галочки…». «Сегодня сама жизнь доказывает, что решить имеющиеся проблемы сидя в кабинете невозможно. Прямой диалог с народом — вот тот необходимый механизм эффективного устранения наболевших вопросов», - пишет автор. Далее сообщается, что парламентарии в эти дни в очередной раз выехали в регионы для изучения реального положения дел на местах. «На таких встречах речь идет не только о достижениях в осуществляемых реформах. Нынче граждан больше волнуют нерешенные вопросы не только в их частной жизни, но и в социально-экономическом и общественном развитии махалли, района, региона, мешающие еще более успешному продвижению по пути прогресса», - пишут газеты.

Узбекские СМИ публикуют большие материалы о Шарафе Рашидове. Так, газета «Правда Востока» 5 мая опубликовала статью «Обаяние простоты и искренности». Автор приводит воспоминания одного из руководителей сферы здравоохранения, который хорошо знал и дружил с главой республики того времени.
 
Газета «Частная собственность обратилась к проблемам общественного транспорта в статье «Внимания много, но и проблем достаточно». Автор пишет о нарушениях графика движения автобусов, плохих остановках и запущенных дорогах. Обращает внимание на то, что водители автобусов нередко ездят наперегонки, подвергая опасности жизнь пассажиров и нарушая правила дорожного движения.

Еженедельное издание «Оила даврасида» опубликовало материал, в которой подвергает критике деятельность Министерства труда и его подразделений, которые должны заниматься трудоустройством граждан. Статья озаглавлена «На самом ли деле вакантны…вакантные рабочие места?». Журналист попыталась выяснить, можно ли найти работу при помощи центров трудоустройства. Оказалось, что практически нет. По их рекомендации обратилась в организацию, где якобы нужен сторож, там ответили, что наоборот, хотят сократить одного из работающих охранников. В другом месте на звонок ответили, что это ошибочный номер. В одном случае указали зарплату 3 млн 500 тысяч сумов, но после звонка работодателю уточнили, что один ноль оказался лишним. На письменные запросы в Минтруд газета получила не конкретные ответы, а пространные заявления о разработанных ведомством больших планах. «Мы спрашивали об одном, а нам ответили совсем о другом», - отмечают журналисты.

Обозреватели издания «Оила ва жамият» 3 мая опубликовали большой материал под заголовком «О тех, кто посягает на свою жизнь…». Авторы вместе с психологами проанализировали ситуации, когда  молодые люди идут на суицид.
 
Газета «Жамият» 5 мая опубликовала критический материал под заголовком «Когда будем считать цыплят?». Журналисты издания попытались в регионах выяснить, как реализуются планы руководства республики по содержанию кур в подсобных хозяйствах сельчан.

В некоторых регионах люди реально начали получать доходы, но в некоторых местах проблемой стала нехватка кормов. Некоторые пожаловались на  то, что пользуясь ситуацией, им слишком дорого продали кур, к тому же, тех, что перестали нестись.  В Самаркандской области много жалоб поступило на банкиров, которые не дают гражданам обещанные кредиты на развитие домашнего птицеводства.  

Работы нет, есть объявления о ней


Соб. инф.



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Просмотров: 1629     8 мая 2017


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