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Уравненные Вечностью в звании

9 мая в Узбекистане торжественно отметят День памяти и почестей, учрежденный первым президентом этой страны взамен Дня Победы. Впервые за последние два с лишним десятилетия это будет всенародный праздник, а не всенародные поминки. С красными пятиконечными звездами, орденами и медалями за воинскую доблесть, фронтовыми песнями и наркомовскими ста граммами для храбрости. А ведь совсем недавно было иначе...

«В период советского строя 9 мая как День Победы с большой помпезностью отмечался на всей территории СССР. На красных площадях проходили военные парады, строем шагали пионеры и комсомольцы, представители рабочих и крестьян, а на трибуне их приветствовали вожди советов. К сожалению, такую картину и сегодня можно наблюдать в некоторых странах на территории бывшего Союза».

Так всего четыре года назад изложило отношение Ислама Каримова к празднованию Дня Победы правительственное информационное агентство Узбекистана. Тогда наше издание не удержалось от комментария, написав: «Агентство умолчало о том, что нынешний президент Узбекистана – это бывший первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, относившийся к той самой категории «вождей советов», стоявших на трибуне, принимавших парады и праздничные демонстрации трудящихся, строящих светлое будущее под руководством КПСС».

Справедливости ради необходимо вспомнить слова того же Ислама Каримова, сказанные им менее чем за полтора года до кончины, на неформальной встрече глав государств Содружества. «Особая роль в Победе, без всякого преувеличения, я это подчеркиваю, принадлежит, прежде всего, русскому народу (я за каждое слово несу ответственность) и народам всей России, которая понесла колоссальные людские и материальные потери, и на плечи которой легла главная тяжесть борьбы с фашизмом. Никто сегодня в мире не отрицает: если бы не русский народ и не его жертвы, а самое главное – способность идти на  жертвы, жертвы жизнью собственной, прежде всего... Если бы этого не было, я сомневаюсь, что сегодня мы бы праздновали День Победы», - заявил он.

Что это? Позднее прозрение, вызванное пониманием того, что самая масштабная трагедия ХХ века, но уже с летальным исходом для человечества, более чем реальна? Или политическое завещание потенциальному преемнику с указанием государства, плечо которого всегда доказывало свою надежность? Мы не знаем, И. Каримов не скажет.

Как бы там ни было, отношение власти к празднованию Дня Победы, равно как и к исторической правде, сегодня кардинально изменилось. Доживших до 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне фронтовиков чиновники более не вынуждают скрывать правительственные награды СССР. А все мы, хочется верить, не будем избегать воспоминаний об общем прошлом, когда наши отцы, деды и прадеды шли в бой под одним государственным флагом, с именем одной страны  на устах и осознанием единой общности человечества.

... С каждым годом участников Великой Отечественной войны все меньше. Еще лет пять, и их можно будет пересчитать по пальцам. Затем уйдут и они. Уйдут, чтобы где-то в бесконечности Вселенной встретиться со сверстниками, павшими с 1941 по 1945 годы. Как знать, быть может, там 9 мая по земному календарю фронтовикам Бог вручит железные солдатские кружки и лично нальёт в каждую по сто граммов «наркомовских». И они, солдаты, офицеры и генералы, уравненные Вечностью в звании, сдвинув железо, выпьют за то, чтобы ныне живущим никогда и ни при каких обстоятельствах не пришлось пережить того, что довелось им. Никогда и ни при каких обстоятельствах.

Бог им эту вольность простит…

Уравненные Вечностью в звании


Редакция



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Просмотров: 1241     8 мая 2017


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