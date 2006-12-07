Кролик – это не только ценный мех…



15 марта на 115 перекрестках Ташкента начала работать автоматизированная система фото-видеофиксации нарушений ПДД. Согласно информации Главного управления безопасности дорожного движения МВД Узбекистана, сегодня видеокамеры фиксируют два нарушения ПДД: проезд на запрещающий сигнал светофора и превышение скоростного режима. Все зафиксированные камерами нарушения в течение трёх дней оформляют и отправляют владельцу автомобиля по почте. Автовладелец может оплатить штраф в течение двух месяцев. Если не оплатит, на 61-й день машину отправят на штрафстоянку. По всем вопросам, связанным с оплатой штрафов или их оспариванием, можно обращаться на «горячую линию» по номеру 254-22-16. Или же лично выяснить все обстоятельства, подъехав в административный отдел УБДД, где просмотреть видеозапись, в соответствии с которой наложен штраф. Также можно получить информацию с сайта dyhxx.uz или же, отправив SMS-запрос на номер 8860. Кроме того, разъяснено право обжалования в течении 10-дней в вышестоящий орган или непосредственно в суд.



Столь пространное вступление не случайно - недовольные работой системы видеонаблюдения водители буквально забросали жалобами ГИБДД и суды, но их претензии, чаще всего вполне обоснованные, остаются без надлежащего реагирования.



Начнем с проблем чисто технического характера.



Немало случаев, когда водители получают так называемые «письма счастья», где на фото зафиксировано не правонарушение, а вполне правомерный сюжет. К примеру, автомобиль проехал на зеленый свет, а водителю приписывают проезд на красный. Ошибочно идентифицированы номера автомобилей и их владельцы. Сотрудники ГИБДД в подобных случаях пеняют на несовершенство системы наблюдения, которая запущена досрочно (планировалось с 2018 года) и пока работает в тестовом режиме. Но, помилуйте, водители – не подопытные кролики, они платят не пробно-тестовые штрафы, а вполне реальные деньги. В случае неоплаты автомобиль подлежит не пробно-тестовому, а реальному аресту с отправкой на такую же реальную штрафстоянку. Словом, в ошибке виноваты компьютер, камера, программа, система, работающая в тестовом режиме, но только не инспектор ГИБДД, который, не проанализировав картинку на фото, принял решение о наложении штрафа.



Далее. Лица решившие обжаловать обоснованность административного штрафа и доказать свою правоту, прибыв в ГИБДД, могут столкнуться с отсутствием улики (видео), доказывающей нарушение. Причина - технические возможности системы фото-видеофиксации позволяют сохранять видеоматериал только в течение семи суток. На восьмые сутки все материалы обнуляются, без возможности истребования. Возникает резонный вопрос: зачем вообще нужна такая система видеонаблюдения, если она не позволяет установить факты спустя неделю?



Следующее. Действия лиц, желающих воспользоваться широко разрекламированной «горячей линией» (242-22-16), изначально обречены на провал, поскольку это единственный телефонный номер на всю республику и для всего населения. SMS-запрос на номер 8860 только для абонентов UMS за $0,05 – не выход из положения. К тому же, это нарушение Конституции Узбекистана (статья 30), согласно которой все государственные органы и должностные лица обязаны обеспечивать гражданам возможность ознакомления с документами, решениями и иными материалами, затрагивающими их права и интересы.



Еще. Так называемые «письма счастья» владельцу автомобиля присылают по почте заказным, но без уведомления. В связи с отсутствием в подъездах почтовых ящиков многие либо вообще не узнают о наличии постановления о наложении штрафа, либо получат его позднее семи суток, после чего факт нарушения уже невозможно будет подтвердить или опровергнуть. В результате автомобиль отправят на штрафстоянку, доказывай потом, знал или не знал.



Теперь о юридической составляющей.



Система видеонаблюдения внедрена только в столице, в связи с чем постановление о наложении штрафов выносит инспектор УБДД г. Ташкента, вышестоящим органом которого, является ГУБДД МВД. Несмотря на то, что статьёй 18 Закона «Об обращениях физических и юридических лиц» запрещена передача обращения на рассмотрение тем органам или должностным лицам, решения или действия (бездействие) которых обжалуются, жалобы на постановления УБДД г. Ташкента, направленные в ГУБДД МВД, без рассмотрения перенаправляются в УБДД г. Ташкента. Должностные лица ГУБДД МВД Узбекистана, похоже, забыли о ст. 43 Кодекса об административной ответственности, предусматривающей наложение штрафа от одного до трех минимальных размеров заработной платы за нарушение законодательства об обращениях физических и юридических лиц.



Есть вопросы и к судам, отказывающим в принятии жалобы к судопроизводству в виду отсутствия административного протокола. Разъяснения сотрудникам судов и ГУБДД о том, что согласно статьям 279, 283 Кодекса об административной ответственности, а так же пункту 5 Инструкции, утверждённый приказом Министра внутренних дел от 31.05.2011 года за №68, в случае фиксации специальными автоматизированными техническими средствами нарушения ПДД протокол об административном правонарушении не составляется, просто игнорируются. Обращения в Верховный суд по телефонам доверия не дают результатов, а направленные жалобы в суд через почту перенаправляют в органы МВД с необоснованным требованием о составлении протокола об административной ответственности.



В результате все жалобы на постановления УБДД г. Ташкента о наложении штрафа, независимо от того, кому они адресованы, без рассмотрения перенаправляют в обжалуемый орган - УБДД г. Ташкента. Сотрудники этой структуры вызывают лиц, оспаривающих нарушение, требуя написать объяснительную. После чего составляют протокол (!) и изымают водительское удостоверение. Изымают, нарушая требования пункта 17 Инструкции «О порядке рассмотрения административных дел о нарушениях ПДД» утверждённой приказом министра внутренних дел от 31.05.2011 года за №68. Инструкция четко прописывает, что водительское удостоверение изымается при совершении правонарушения, за которое может быть применено административное взыскание в виде лишения права управления транспортным средством.



В случае требования вернуть водительское удостоверение сотрудники ГИБДД заявляют, что возврат возможен только при условии оплаты штрафа и отказа от жалобы. С особо стойкими жалобщиками проводится дополнительная работа. Им подробно объясняют, что пока они будут бегать по судам, 60-дневный срок, установленный для оплаты штрафа, истечёт и автомобиль будет отправлен на штрафстоянку. При этом игнорируются требования ст. 318 Кодекса об административной ответственности, согласно которой подача в установленный срок жалобы приостанавливает исполнение постановления о применении административного взыскания до рассмотрения жалобы.



Большинство обратившихся жалоб связаны со стоп-линией. Водители возмущены тем, что инспекторы ГИБДД, не анализируя изображения, необоснованно привлекают их к административной ответственности. Так, согласно пункту 102 Правил дорожного движения, «водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении, независимо от сигналов светофора на выходе с него. Однако, если на перекрестке перед светофорами, расположенными на пути следования водителя, имеются стоп-линии (или дорожный знак 5.33), водитель обязан руководствоваться сигналами каждого светофора».



Немало случаев, когда водитель вместе с группой машин поворачивающих на перекрестке налево, въезжает на стоп-линию на зелёный сигнал светофора, но вынужден остановиться на ней при включении красного сигнала. Камера фиксирует момент, когда авто стоит, заступив на стоп-линию, а инспектор, не разбираясь на какой сигнал водитель заступил на стоп-линию, выносит постановление о наложении штрафа, квалифицируя действия водителя как проезд на запрещающий сигнал. Аналогичное наказание получает водитель, перед машиной которого другое транспортное средство совершает разворот на перекрёстке.



Или. Согласно пункту 96 Правил дорожного движения, при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги. Водитель, поворачивая, въезжает на перекрёсток на зеленый сигнал светофора, но из-за пешеходов останавливается, после чего включается красный сигнал, что и фиксирует камера. Инспектор ГИБДД расценивает это как проезд на запрещающий сигнал светофора, игнорируя, что водитель действовал в строгом соответствии с правилами дорожного движения.



Попытки оспорить необоснованность административного нарушения, как сказано выше, шансов на успех практически не имеют. В качестве общественной нагрузки дела об администаривном правонарушениям переданы на рассмотрение судьям по уголовным делам, которые не любят их рассматривать в виду рутинности и малозначительности. В связи с чем сложилась определённая судебная практика: сотрудники ГИБДД оформляли протокол, другие процессуальные документы, включая проект постановления суда, и предоставляли материал в суд, а судья просто расписывался на постановлении об административном правонарушении. Всё это сохранилось после внедрения автоматизированной системы фото-видеофиксации нарушений ПДД. Суд не сумел переварить новшество и предпочёл работать в одной упряжке с ГИБДД. Взаимопонимание сторон.



Вот так любую технологию во благо человека можно развернуть против человека. Любого законопослушного водителя легко просто взять измором. Так и будет бегать по ГИБДД, судам, снова ГИБДД и снова судам, пока не плюнет на всё и не заплатит. А ведь требуется всего лишь ответственное отношение к своим служебным обязанностям. Обвиняешь в правонарушении - будь добр посмотри все кадры видеозаписи, проанализируй и только затем принимай решение.



Нет, всё как всегда - просили принести только тюбетейку…



Редакция

