Торжественно и ярко

9 мая Узбекистан торжественно отпраздновал 72-ю годовщину окончания
Великой Отечественной войны - День памяти и почестей. Впервые за долгие
годы, не скрывая советской символики, напротив - демонстрируя свою
причастность к ратному подвигу народов СССР. Президент Узбекистана
Шавкат Мирзиёев в этот священный для каждого жителя республики день
возложил цветы к монументу, символизирующему материнскую скорбь по
сыновьям не вернувшимся с полей сражений. Обращаясь к согражданам, он
подчеркнул, что в каждом доме помнят, как дорого обошлась победа над
фашизмом.
В этот же день в одном из парков Ташкента завершилась установка скульптурного мемориального комплекса в память о семье Шамахмудовых, взявшей на воспитание детей-сирот, эвакуированных с территорий, временно захваченных фашистами в начале Великой Отечественной войны. Изначально скульптурная композиция украшала площадь у Дворца дружбы народов, незадолго до кончины первого президента Узбекистана дворец был переименован, а символ дружбы демонтировали и вывезли за пределы города.
Завершилось 9 мая в Узбекистане всенародными гуляньями, концертами и праздничным салютом в столице.
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