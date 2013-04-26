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Торжественно и ярко

9 мая Узбекистан торжественно отпраздновал 72-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны - День памяти и почестей. Впервые за долгие годы, не скрывая советской символики, напротив - демонстрируя свою причастность к ратному подвигу народов СССР. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в этот священный для каждого жителя республики день возложил цветы к монументу, символизирующему материнскую скорбь по сыновьям не вернувшимся с полей сражений. Обращаясь к согражданам, он подчеркнул, что в каждом доме помнят, как дорого обошлась победа над фашизмом.

В этот же день в одном из парков Ташкента завершилась установка скульптурного мемориального комплекса в память о семье Шамахмудовых, взявшей на воспитание детей-сирот, эвакуированных с территорий, временно захваченных фашистами в начале Великой Отечественной войны. Изначально скульптурная композиция украшала площадь у Дворца дружбы народов, незадолго до кончины первого президента Узбекистана дворец был переименован, а символ дружбы демонтировали и вывезли за пределы города.

Завершилось 9 мая в Узбекистане всенародными гуляньями, концертами и праздничным салютом в столице.

Фото: Gazeta.uz

Торжественно и ярко


Соб. инф.



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Просмотров: 208     10 мая 2017


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