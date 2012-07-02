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Одним туристом больше

11 мая в Международный пресс-клуб, зарегистрированный в качестве неправительственной организации, на встречу с журналистами прибыл Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейн. Рассказывая о впечатлениях от встреч с узбекскими чиновниками и представителями правозащитных организаций, он выразил глубокое удовлетворение пониманием проблем принимающей стороной, равно как и всеми пунктами Стратегии развития Узбекистана на обозримую перспективу. Отметив позитивные изменения в сфере соблюдения политических и религиозных свобод, он посетовал лишь на малое количество женщин в органах власти.

Отдельным пунктом в выступлении Верховного комиссара стали события в Андижане мая 2005 года. В русском переводе его слова прозвучали так: «В этом году мы будем праздновать 12-ю годовщину андижанских событий». Некоторые журналисты, внимательно отслеживающие тонкости изложения, удивленно приподняли брови. По словам комиссара, эта тема еще не закрыта и требует продолжения диалога.

Что касается вопросов, то высокопоставленного чиновника сначала попросили прокомментировать международное положение в свете «новых угроз и вызовов», подтвердить свое негативное отношение к нынешнему президенту США, после чего поинтересовались его восприятием экологического состояния Аральского моря.

Представитель нашего издания, упомянув, что накануне в интернете появилось обращение анонимных представителей гражданского общества с требованием освободить из тюрем правозащитников и оппозиционеров, поинтересовался у гостя, прибыл ли он с конкретным списком лиц, подлежащих освобождению, или же разговор на эту тему носил общий характер. Со свойственной Верховному комиссару откровенностью, он заявил, что речь шла не о конкретных людях, а о проблеме узников в целом.

Встречу, как и полагается, на оптимистической ноте завершил председатель пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев, поинтересовавшийся у Верховного комиссара впечатлениями от поездки в Самарканд. Зейд Раад аль Хусейн расцвел, высказав сожаление, что слишком мало времени посвятил этому городу и выразил надежду, что вернется сюда вместе с семьей в качестве туриста.

Одним туристом больше, подумали журналисты и пошли фотографироваться с комиссаром на память.

Одним туристом больше


Соб. инф.



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Просмотров: 853     12 мая 2017


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