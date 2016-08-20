Не лечи и не судим будешь



8-13 мая 2017 года



Ведущие республиканские газеты 10 мая опубликовали «Выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на церемонии приема, посвященного 9 мая - Дню Памяти и Почестей».



«Те суровые военные годы еще раз подтвердили, насколько велики духовная сила нашего народа, его мужество и стойкость в преодолении тяжелейших испытаний. Именно на таких примерах проявления лучших человеческих качеств, присущих нашему народу, в духе уважения национальных и общечеловеческих ценностей мы должны воспитывать сегодня молодое поколение страны», - сказал президент.



В этот же день газеты опубликовали большой отчет УзА о состоявшихся торжествах под заголовком «Мужество и отвага наших предков — пример для поколений». В нем подчеркивается, что в этом году 9 Мая — День Памяти и Почестей отмечается в особой атмосфере. Затем рассказывается о том, что глава нашего государства под звуки военного оркестра возложил венок к подножию монумента Скорбящей матери. Президент Узбекистана почтил память наших соотечественников, погибших во Второй мировой войне.



В этот день в саду Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева в Зангиатинском районе Ташкентской области состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Памяти и Почестей и 72-летию победы во Второй мировой войне. На торжественное мероприятие были приглашены 500 ветеранов войны и труда со всей страны.



В этот же день газеты опубликовали анонс «О предстоящем государственном визите Президента Узбекистана в Китай». В нем говорится, что Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 11-13 мая 2017 года посетит Китай с государственным визитом.



Республиканские издания 10 мая напечатали постановление президента «О мерах по повышению персональной ответственности руководителей органов исполнительной власти на местах и территориальных органов экономического комплекса за результативность и эффективность проводимой работы по обеспечению занятости населения».



На первых полосах газет 11 мая опубликовано сообщение «Президент Узбекистана принял Верховного комиссара ООН по правам человека». «Глава нашего государства, приветствуя гостя, особо отметил важность дальнейшего развития и укрепления конструктивного и открытого диалога между Узбекистаном и ООН, институтами этой авторитетной универсальной международной организации, в том числе с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека», - пишет УзА.



Газеты также опубликовали материал УзА «Встречи делегации управления Верховного комиссара ООН по правам человека», в котором говорится о посещении МИД, Национального центра по правам человека, Законодательной палате, в Верховном суде и т.д. В интервью УзА, озаглавленном «Зейд Раад аль-Хусейн: «Очень рад посещению Узбекистана», говорится о том, что это первый в истории визит Верховного комиссара ООН по правам человека в Узбекистан.



В республиканской печати 12 мая размещено сообщение «Президенты Узбекистана и Швейцарии обменялись поздравительными посланиями». Главы государств в посланиях по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений высоко оценили достигнутый уровень двусторонних связей и отметил, что за прошедший период между странами «установилось равноправное партнерство, основанное на прочных традициях дружбы и взаимопонимания.



«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Пекин», - под таким заголовком 12 мая газеты напечатали короткое сообщение УзА. В субботних номерах опубликован большой отчет о встречах и переговорах в Пекине, озаглавленный «Узбекистан – Китай: по пути дальнейшего развития стратегического партнерства и дружеских отношений».



Также 13 мая СМИ распространили указ «О создании Государственного комитета Республики Узбекистан по лесному хозяйству» и постановление президента «Об организации деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по лесному хозяйству».



В газетах 13 мая публикуются сообщения о состоявшемся в Ташкенте XII заседании Форума ШОС и интервью с участниками.



Ряд изданий 11 мая опубликовали материал о встрече представителей пресс-служб министерств и ведомств с работниками средств массовой информации. «Модератором открытого диалога выступил заместитель Государственного советника, руководитель пресс-службы Президента нашей страны Асаджон Ходжаев. Он отметил, что отныне такие встречи будут проходить на постоянной основе, ведь они служат укреплению сотрудничества между государственными органами и журналистами», - пишет газета «Правда Востока». Автор говорит о том, что во встрече приняли участие пресс-секретари минис¬терств экономики, труда, иностранных дел, высшего и среднего специального, а также народного образования, здравоохранения, по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, обороны, таможенного и налогового комитетов и многих других - всего около 30 представителей. «Однако большинство интересующих журналистов вопросов по разным причинам так и осталось за рамками мероприятия. Может, дело и в том, что не все были готовы к подобной масштабной встрече, ведь некоторых даже не предупредили об участии большого количества представителей пресс-служб самых разных ведомств. В одном сошлись единогласно - у таких мероприятий должно быть продолжение для налаживания эффективного и плодотворного сотрудничества».



Газета «Миллий тикланиш» 10 мая опубликовала большой материал «Проблемы изучаются быстро и решаются на месте». В нем говорится о том, что депутаты продолжают проводить встречи на местах, изучать нерешенные вопросы граждан и содействовать им.



Еженедельное издание «Оила даврасида» под рубрикой «Актуальная тема» опубликовало материал «Есть ли крылья у продавцов?». Автор пишет о торговцах на рынках и в магазинах, которые «не стесняясь, обманывают покупателей». Он приводит пример, когда человек, купив два килограмма мяса, на контрольных весах обнаруживает недостачу в 300 граммов. Или, когда в небольшом магазине на просьбу дать печень, покупатель уже дома обнаруживает, что ему в пакет положили почки. Газета пишет о массовых нарушениях санитарных норм торговли продуктами питания на рынках, особенно в жаркое время года. «Почему нарушения не видят те, кто должен следить за этим руководство базаров и санитарные врачи?», - задается риторическим вопросом автор повествования.



Газета «Хукук» рассказала о табибе, который взялся лечить больного, как потом оказалось, с диагнозом «аллергический дерматит». «Он обмазывал его маслом собственного изготовления, затем оборачивал целлофаном на пять-шесть часов. Эффект оказался обратным - больной скончался. «Табиба» осудили», - пишет газета.

