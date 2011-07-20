Судьба МТС Beeline не грозит



Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций подтвердило решение Республиканского совета по радиочастотам «О перераспределении полос радиочастот в диапазонах 900 / 1800 МГц» в одинаковом объеме между всеми операторами, разместив соответствующий пресс-релиз на своем сайте.



В нем, в частности, сказано, что до настоящего времени операторы сотовой связи имели неодинаковые объемы радиочастот, также распределение радиочастот между операторами имело фрагментарный характер, то есть полосы радиочастот были выделены разной величины и в разных частях диапазона.



«Такое распределение полос радиочастот препятствует внедрению стандарта сотовой связи 4-го поколения технологии LTE (Long-Term Evolution). Этот стандарт внедряется в сетях сотовой связи по всему миру для передачи любой информации (голос, данные, видео) с высокой скоростью. Для внедрения LTE требуются сплошные полосы частот, предпочтительно с шириной от 10 до 20 МГц для достижения высокой скорости передачи информации. Наличие у отдельных операторов небольшого объёма частот также является причиной несоответствия качества услуг сотовой связи установленным требованиям».



Заметим, что появление пресс-релиза связано, скорее всего, с претензиями компании Unitel, работающей в Узбекистане под брэндом Beeline, решившей оспорить решение Республиканского совета по радиочастотам в хозяйственном суде, как ущемляющее права иностранного инвестора. Первое заседание суда состоялось на минувшей неделе и, хотя слушания по иску Unitel были отложены, факт просочился в СМИ и мог быть расценен как попытка выдавить российскую компанию с узбекского рынка.



Следует сказать, что самый большой объем радиочастот (по сравнению с остальными операторами) Unitel (Beeline) передан после прекращения в Узбекистане летом 2013 года деятельности МТС и был обусловлен срочной потребностью в обеспечении связью десяти миллионов человек, являвшихся абонентами ликвидированной компании. Сегодня, похоже, эта вынужденная мера утратила актуальность и, не исключено, тормозит развитие всей отрасли.



Единственное, что волнует рядовых абонентов Beeline, - это возможная перспектива повторения ситуации с МТС четырёхлетней давности. Мнения на сей счет разные, однако, как заверил хорошо осведомленный источник, в Узбекистане никто в этом не заинтересован. Не стоит искать в решении о перераспределении частот политического или конъюнктурного подтекста с коррупционной составляющей, заявил он. Действия правительства продиктованы сугубо техническими проблемами, направлены на создание равных конкурентных условий для всех участников рынка и придание большей динамики развитию телекоммуникационной отрасли в целом, подчеркнул собеседник.



Его слова да Богу в уши.



В нем, в частности, сказано, что до настоящего времени операторы сотовой связи имели неодинаковые объемы радиочастот, также распределение радиочастот между операторами имело фрагментарный характер, то есть полосы радиочастот были выделены разной величины и в разных частях диапазона.«Такое распределение полос радиочастот препятствует внедрению стандарта сотовой связи 4-го поколения технологии LTE (Long-Term Evolution). Этот стандарт внедряется в сетях сотовой связи по всему миру для передачи любой информации (голос, данные, видео) с высокой скоростью. Для внедрения LTE требуются сплошные полосы частот, предпочтительно с шириной от 10 до 20 МГц для достижения высокой скорости передачи информации. Наличие у отдельных операторов небольшого объёма частот также является причиной несоответствия качества услуг сотовой связи установленным требованиям».Заметим, что появление пресс-релиза связано, скорее всего, с претензиями компании Unitel, работающей в Узбекистане под брэндом Beeline, решившей оспорить решение Республиканского совета по радиочастотам в хозяйственном суде, как ущемляющее права иностранного инвестора. Первое заседание суда состоялось на минувшей неделе и, хотя слушания по иску Unitel были отложены, факт просочился в СМИ и мог быть расценен как попытка выдавить российскую компанию с узбекского рынка.Следует сказать, что самый большой объем радиочастот (по сравнению с остальными операторами) Unitel (Beeline) передан после прекращения в Узбекистане летом 2013 года деятельности МТС и был обусловлен срочной потребностью в обеспечении связью десяти миллионов человек, являвшихся абонентами ликвидированной компании. Сегодня, похоже, эта вынужденная мера утратила актуальность и, не исключено, тормозит развитие всей отрасли.Единственное, что волнует рядовых абонентов Beeline, - это возможная перспектива повторения ситуации с МТС четырёхлетней давности. Мнения на сей счет разные, однако, как заверил хорошо осведомленный источник, в Узбекистане никто в этом не заинтересован. Не стоит искать в решении о перераспределении частот политического или конъюнктурного подтекста с коррупционной составляющей, заявил он. Действия правительства продиктованы сугубо техническими проблемами, направлены на создание равных конкурентных условий для всех участников рынка и придание большей динамики развитию телекоммуникационной отрасли в целом, подчеркнул собеседник.Его слова да Богу в уши.