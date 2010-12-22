Возвращение Якуба Коласа



В Ташкенте на фасад дома №88 по улице Мустакиллик (бывшая улица Пушкинская) возвращена мемориальная доска, свидетельствующая о том, что с 1941 по 1943 год здесь жил и работал классик белорусской литературы, народный поэт Белорусской ССР Якуб Колас (Константин Михайлович Мицкевич). Мемориальная доска была снята в период очередного витка ликвидации материальных свидетельств «проклятого советского режима».



Периода, когда шло массовое переименование улиц и площадей, чьи названия ассоциировались с советской эпохой или присутствием в регионе царской России. Когда вырубили десятки вековых платанов в столичном центральном сквере, разрушили здание бывшей домовой православной церкви женской гимназии, прилегающее к нему, вынесли за пределы Ташкента скульптурную композицию, посвященную семье кузнеца Шамахмудова, взявшего на воспитание 14 детей, эвакуированных в Узбекистан с территорий СССР, временно захваченных фашистами, и так далее.



