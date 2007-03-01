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Главное - лучше познать и понять друг друга

Накануне и в ходе визита президента Узбекистана в Китай в экспертном сообществе возникали и продолжают обсуждаться вопросы, ответы на которые ещё долго будут оставаться актуальными для понимания внешнеполитической стратегии нынешнего руководства республики. Среди них, что главное на переговорах на высшем уровне? Что интересно для Узбекистана? Какие проекты хотел бы реализовать Китай в Узбекистане? Будет ли визит таким же успешным, как был в Россию (по размеру инвестиций)?

После состоявшихся двусторонних переговоров ответ представляется вполне очевидным. Круг вопросов для обсуждения на высшем уровне между Узбекистаном и Китаем стабилен. Это перспективы сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, вопросы безопасности, а также культурные и гуманитарные связи. Из официальных заявлений можно убедиться в оптимистических взглядах обеих сторон на то, что состоявшийся визит действительно открыл новые горизонты в узбекско-китайских отношениях. По итогам визита можно сделать и более широкие выводы.

Во-первых, визит Шавката Мирзиёева в Китай фактически завершает первый этап его внешнеполитической активности, которая проявилась в ходе визитов в соседние страны (Туркменистан и Казахстан), а также традиционному и надёжному партнёру и союзнику – Россию. Своим визитом в Китай узбекский лидер  подтверждает не только преемственность во внешнеполитической стратегии руководства страны, но и  способность к реализации задач на обозначенных им приоритетных направлениях внешней политики (прежде всего, страны-соседи по ЦА региону, Россия и Китай).

Во-вторых, следует учитывать, что  визит президента состоялся на фоне форума на высоком уровне по реализации концепции ЭПШП (Экономический пояс Шёлкового пути) и должен оцениваться в контексте тенденций, которые уже окрестили в качестве новых континентальных инициатив. Не случайно общие дискуссии вокруг перспектив реализации концепции «Один путь - один пояс» стали хорошей площадкой для проведения двусторонних встреч лидера Узбекистана с рядом своих коллег, включая Турцию, как минимум, демонстрирующих акценты, которые узбекское руководство расставляет в своей внешней политике на ближайшую перспективу. 

В-третьих, президент Узбекистана своими энергичными действиями в качестве главы государства убеждает в своём стремлении «встряхнуть» и где-то переформатировать сложившуюся систему управления, ограничить бюрократию и снять с неё коррупционный налёт. Безусловно, всё это находит понимание и поддержку у политически активной части населения Узбекистана. Но этот процесс должен получить закрепление и на международном уровне, что и продемонстрировали первые визиты нового узбекского лидера. Уверен, что визит в Китай уже стал мощным стимулятором для укрепления и усиления внутри- и внешнеполитической самодостаточности нового узбекского руководства.

Интересы Узбекистана в ходе состоявшегося визита также вполне очевидны. Узбекистан развивает двустороннее сотрудничество с Китаем и стремится максимально использовать все преимущества от такого сотрудничества для развития не только транспортной инфраструктуры, без которой все программы в рамках ЭПШП останутся лишь благими намерениями. В Узбекистане рассматривают свою безусловную поддержку и участие в реализации концепции ЭПШП как широкую возможность для новых проектов в целях развития реального сектора национальной экономики.

Узбекистан намерен использовать не только собственно китайские инвестиционные ресурсы, но и инвестиционный инструментарий в организациях, где Китай играет ведущую роль. Среди них - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (объём активов 100 млрд. долл.) и Фонд Шёлкового пути (40 млрд. долл.).

Со своей стороны Китай заинтересован в продвижении тех проектов, которые укладываются в логику концепции ЭПШП. Но необходимо подчеркнуть, что в отношениях с Узбекистаном Китай, защищая свои интересы, неизменно подчёркивает стремление учитывать интересы и запросы узбекских партнёров. Всё это создаёт благоприятный фон для расширения упомянутых выше горизонтов сотрудничества и не только.

В Узбекистане и в Китае адекватно воспринимают угрозы стабильности и безопасности в ЦА регионе, без обеспечения которых многие проекты по экономическому сотрудничеству могут остаться не реализованными. Примечательно, что по этим вопросам страны занимают либо единую, либо схожую позицию.

Есть основания полагать, что некоторые попытки зарубежных экспертов оценить и сопоставить результативность визитов Шавката Мирзиёева в Китай, а ранее в Россию, только с позиций сравнения объёмов предполагаемых инвестиций представляются не вполне корректными,  упрощёнными. Да, договорённости по инвестициям в Узбекистан в ходе визита Ш. Мирзиёева в Китай пусть ненамного, но превышают аналогичные цифры по итогам апрельских переговоров в Москве. Но суть не в этом. Достигнутые соглашения и в Пекине, и ранее в Москве, несмотря на впечатляющие цифры, должны ещё преодолеть путь от намерений и планов до реальных проектов.
  
Главное, что в Китае понимают значение Узбекистана как ключевого государства в Центральноазиатском регионе, что столь необходимо для долгосрочной и многоплановой стратегии Китая в рамках ЭПШП в направлении Среднего и Ближнего Востока. Для Узбекистана Китай всё очевиднее становится ведущим азиатским партнёром, в отношениях с которым интересы всё более приобретают взаимный характер. В этом смысле можно с уверенностью оценить высокий уровень успеха состоявшегося визита. 

Для Китая, безусловно, было необходимо убедиться в приверженности нового руководства Узбекистана тем традициям, которые формировались в последние годы в отношениях между двумя государствами. Для Узбекистана важно не только и не столько признание в качестве равноправного партнёра, сколько понимание масштаба целей и задач, которые ставит перед собой узбекское руководство и в достижении которых Китай может принять ощутимое участие.

Но главное всё же в другом. Между Узбекистаном и Китаем нет никаких принципиальных противоречий (военно-политических, идеологических, религиозных), особенно в системе сформировавшихся в обеих странах ценностях. Возникающие технические вопросы могут достаточно эффективно решаться в ходе переговоров, а различия в ценностях легко преодолимы в процессе диалога. При этом прочно укрепляется главный принцип: уважать другу друга, лучше познать и понять друг друга. При доминировании такого принципа отношения между двумя странами могут развиваться только в позитивном русле.

Рафик Сайфуллин, политолог, специально для UzMetronom.com

Главное - лучше познать и понять друг друга






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Просмотров: 1182     16 мая 2017


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