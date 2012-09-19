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ЧП республиканского масштаба

В Андижанской области произошло массовое отравление жителей, предположительно, мороженым. По официальным данным, распространенным почему-то Управлением по чрезвычайным ситуациям, а не структурами Минздрава, только в течение 15 мая «в Центральную районную больницу (ЦРБ) Шахриханского района Андижанской области с симптомами пищевого отравления (тошнота, рвота, понос) обратились 212 человек, из которых 186 госпитализированы в различные отделения больницы с предварительным диагнозом «Пищевая токсикоинфекция. Острый гастроэнтерит». Зарубежные информационные агентства утверждают, что в той или иной степени отравление коснулось 1,5 тысяч человек.

Следует напомнить, что производство пищевых продуктов – особая сфера предпринимательской деятельности, о которой известно крайне мало. Общество, к примеру, практически лишено информации санитарно-эпидемиологических структур относительно сырья, используемого при изготовлении тех или иных видов продуктов, а также условий их производства и хранения. В Узбекистане нет основательных и системных исследований в части отечественного производства колбасных, молочных, кондитерских изделий. Служба главного санитарного врача страны, похоже, так освоила рыночные отношения, что вообще забыла о своём изначальном предназначении. Мы уж не говорим о знаменитых, но канувших в Лету вместе с советской властью, ГОСТах.

Никто из граждан не знает доподлинно, есть ли вообще мясо в колбасах от некоторых производителей? Есть ли хоть грамм молока в том же мороженом или оно полностью изготовлено на основе химических компонентов, легально, но чаще контрабандным способом, импортируемых из Китая? Специалисты, к которым обратилось наше издание, склонны полагать, что причиной массового отравления как раз и могли стать те самые китайские химикаты по дешевке приобретенные не особо отягощенными моралью предпринимателями по причине патологической алчности. Они же, специалисты, утверждают, что в мороженом от большинства местных производителей из натуральных продуктов, в лучшем случае присутствует сахар, всё остальное – пищевая химия весьма сомнительного качества.

Осмелимся сказать, что массовое отравление в Андижанской области, о котором официальные власти были вынуждены сказать лишь после того, как информацию об этом скрывать было уже бессмысленно, - результат сложившейся системы бесконтрольного производства продуктов питания. Халатность (или коррумпированность) санитарно-эпидемиологических служб, Государственного комитета по метрологии стандартизации, профильных министерств и ведомств может привести к куда более печальным и, главное, масштабным последствиям.

... Как следует из сообщения МЧС Узбекистана, сейчас эпидемиологическая ситуация в Шахриханском районе, где и произошло отравление, взята под контроль. Отделом внутренних дел Шахриханского района ведется расследование причин произошедшего».

Что же, крайнего, скорее всего, найдут и обезвредят. Но не надо заблуждаться: произошедшее в одном из районов Андижанской области, - ЧП не районного масштаба - это сигнал тревоги для всей республики. Поймет ли это власть, сделав необходимые выводы, или ограничится ликвидацией последствий, как спокойней и проще? Боюсь, что второй вариант более реален. Для реализации первого необходимо зачищать всю систему.

ЧП республиканского масштаба


Сергей Ежков



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Просмотров: 1332     18 мая 2017


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