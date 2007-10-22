Куда летит наш грузовик



17 мая в Международном пресс-клубе, предоставляющем журналистам уникальную возможность оценить уровень интеллекта местных чиновников, способность к образному и не образному мышлению продемонстрировал исполняющий обязанности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов. Комментируя получившее широкий резонанс решение о перераспределении радиочастот между четырьмя операторами мобильной связи, он сравнил нынешнюю ситуацию с дорожной, где проезду грузовика четвертого поколения мешает грузовик третьего поколения. «Если открыть все дороги, то проехать смогут все, у кого хороший грузовик», -



Заслуживает внимания и объяснение Шерзода Шерматова отсутствию мобильной связи в метрополитене Ташкента, озвученное здесь же и в тот же день. По его словам, всякий раз, когда возникает вопрос обеспечения мобильной связью столичной подземки, где-то за рубежом террористы приводят в действие взрывное устройство с помощью мобильного телефона.



Комментируя получившее широкий резонанс решение о перераспределении радиочастот между четырьмя операторами мобильной связи, он сравнил нынешнюю ситуацию с дорожной, где проезду грузовика четвертого поколения мешает грузовик третьего поколения. «Если открыть все дороги, то проехать смогут все, у кого хороший грузовик», - заявил он Заслуживает внимания и объяснение Шерзода Шерматова отсутствию мобильной связи в метрополитене Ташкента, озвученное здесь же и в тот же день. По его словам, всякий раз, когда возникает вопрос обеспечения мобильной связью столичной подземки, где-то за рубежом террористы приводят в действие взрывное устройство с помощью мобильного телефона. Цитируем : «И сразу остро встает вопрос безопасности граждан, но это не означает, что у нас никогда не будет связи в метро».