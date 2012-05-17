Король пригласил



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда 21 мая 2017 года примет участие в Саммите арабо-мусульманских стран и США в г.Эр-Рияде.



Об этом сообщила



Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана. Как сказано в информации, в рамках пребывания главы государства в Саудовской Аравии запланировано проведение ряда двусторонних встреч. С кем конкретно, пресс-служба не уточнила, однако оптимисты допускают встречу с президентом США.