Король пригласил

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению короля
Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда 21 мая 2017 года
примет участие в Саммите арабо-мусульманских стран и США в г.Эр-Рияде.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана. Как сказано в информации,
в рамках пребывания главы государства в Саудовской Аравии запланировано
проведение ряда двусторонних встреч. С кем конкретно, пресс-служба не
уточнила, однако оптимисты допускают встречу с президентом США.
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