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Ошна другим быть не может

18 мая в сети размещено видеообращение российского олигарха узбекского происхождения Алишера Усманова к главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, поставившему под сомнение его репутацию. Обвинив оппонента во лжи и передергивании фактов, олигарх рассказал о шести годах, проведенных в местах лишения свободы по сфабрикованному уголовному делу, и реабилитации его Верховным судом Республики Узбекистан в связи с отсутствием состава преступления. Дело действительно давнее, обоснованным или необоснованным был тот приговор, при желании мог бы рассказать Марк Товьевич Гершфельд, участвовавший в процессе в качестве адвоката нынешнего миллиардера. Несколько лет назад на 92-м году жизни он скончался, как и положено порядочному юристу, унеся в могилу тайну своего клиента. Так что доверимся позиции Верховного суда.

Не станем перечислять эпитеты, использованные олигархом в характеристике оппонента, отметим лишь приятно поразившую тональность обращения. В отличие от А. Навального, картинно размахивающего руками и артистично использующего голосовые связки, А. Усманов, традиционно занимающий верхние строчки в рейтингах самых богатых людей планеты, демонстративно спокоен, хоть категоричен и жёсток в оценках. Именно это спокойствие придает особую весомость каждому сказанному им слову. Нутром чуешь: такой не спустит и не простит.

Иллюстрируют уверенность олигарха и максимально скромные «декорации» - обычный круглый стол в полупустой комнате, на блюдечке стакан с водой, аккуратно задрапированное окно за спиной. Миллиардер в легкой домашней кофте с короткими рукавами, как бы подчеркивающей обыденность ситуации. Складывается впечатление, что если бы камера стояла чуть дальше, наверняка зафиксировала мягкие домашние тапочки олигарха, надетые на босу ногу. Искусная постановка имиджмейкеров или же демонстративное пренебрежение миллиардера, нарочито подчеркивающего ущербность оппонента, который ему точно не ровня? Не знаем, но думается, все-таки пренебрежение, для которого есть веские основания. Отсюда и обращение на «ты».

В ташкентской школе №110 у Алишера Усманова было погоняло - Ошна. Друг - в переводе с узбекского. Погоняло, как известно, случайным не бывает, оно либо от фамилии, либо от сути человека. Такое, изначально предполагающее порядочность, надо было еще заслужить. 

Ошна другим быть не может


Соб. инф.



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Просмотров: 844     19 мая 2017


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