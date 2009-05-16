Везде бардак



15-20 мая 2017 года



Республиканские СМИ 16 мая распространили большой отчет УзА о пребывании главы государства в КНР. Материал публикуется под заголовком «Высокие результаты сотрудничества, основанного на взаимном доверии и прочной дружбе».



В печатных изданиях 17 мая публикуются сообщения УзА под заголовками «В ходе визита подписано более 100 договоров на 23 миллиарда долларов», «Китайская пресса широко освещала визит Президента Узбекистана», «Узбекистан – Китай: новый этап сотрудничества».



В этот же день сообщается, что «Президенты Узбекистана и Пакистана обменялись поздравительными посланиями» по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.



Ведущие республиканские издания 18 мая опубликовали большой отчет о посещении президентом Сырдарьинской области под заголовком «Основная цель всех проектов и программ - обеспечение интересов людей».



«Президентом нашей страны Шавкатом Мирзиёевым намечены комплексные меры по социально-экономическому развитию Сырдарьинской области. Глава нашего государства в ходе поездки ознакомился с реализацией этих планов, осуществляемой созидательной работой в городах и районах», - пишет УзА.



Узбекские СМИ также 18 мая распространили анонс «О предстоящем визите Президента Узбекистана в Туркменистан». Кроме того, в этот день газеты напечатали сообщение о том, что президенты Узбекистана и Ирана обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.



Газеты 19 мая опубликовали информацию УзА «Президент Узбекистана принял делегацию Всекитайского собрания народных представителей». В этот же день опубликован текст Совместного заявления, подписанного лидерами двух стран по итогам переговоров в Пекине.



Узбекские печатные СМИ 19 мая распространили сообщение УзА о том, что «Президент Узбекистана посетит Саудовскую Аравию». В нем говорится, что глава государства по приглашению Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Ол Сауда 21 мая 2017 года примет участие в Саммите арабо-мусульманских стран и США в городе Эр-Рияде.



В субботних номерах республиканских газет опубликована информация УзА «Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан». «Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев встретился с детьми из нашей страны в детском развлекательном парке «Радуга» в национальной туристической зоне «Аваза», - пишет корреспондент УзА. Затем автор отмечает, что в начале мая текущего года в телефонном разговоре президента нашей страны Шавката Мирзиёева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым президент Туркменистана выразил готовность детских оздоровительных центров Каспийского побережья принять детей из Узбекистана. Согласно этому приглашению, 100 детей из Республики Каракалпакстан, Бухарской, Навоийской и Хорезмской областей были отправлены в детский оздоровительный центр «Даянч».



В печати 20 мая опубликован указ президента «Об образовании акционерного общества» «Узбекгидроэнерго». Как отмечается в документе, новая компания создается «в целях эффективного использования гидроэнергетического потенциала республики, формирования единой системы управления водно-энергетическими ресурсами, последовательного увеличения доли возобновляемых гидроэнергетических ресурсов в структуре производства электрической энергии».



Также в субботу ряд изданий опубликовали материал «Узбекистан и ООН: сотрудничество в области прав человека». В нем подводятся итоги визита Верховного комиссара ООН по правам человека в Узбекистан.



Под заголовком «Яркое проявление дружбы народов Узбекистана и Туркменистана» ряд республиканских газетах 18 мая разместили сообщение о том, что в Ташкенте состоялась церемония, посвященная открытию улицы известного туркменского поэта и мыслителя Махтумкули и памятника с его барельефным изображением.



Газета «Правда Востока» 16 мая опубликовала «Благодарственное письмо Президенту Узбекистана». В материале сообщается, что на имя главы государства поступило благодарственное письмо председателя парламента Федеральной земли Саксония (ФРГ) доктора Маттиаса Рёсслера. «В послании выражается признательность за теплый прием в ходе визита германского парламентария в Узбекистан 21-25 марта этого года. Политик сообщает, что во время поездки по нашей стране близко ознакомился с реформами, которые планируется осуществить в рамках Стратегии действий. Выражается убежденность в том, что приоритетные направления, заложенные в этом программном документе по инициативе лидера Узбекистана, будут иметь большое значение для развития страны».



Ряд ведущих газет перепечатали большой материал УзА под заголовком «Культурное наследие Узбекистана - на золотых страницах истории». Как пишет агентство, в комплексе "Медиа-холл" Национальной ассоциации электронных средств массовой информации Узбекистана 15 мая начался международный научно-культурный конгресс «Культурное наследие Узбекистана - путь к диалогу между народами и странами». «Участники форума особо отметили, что Узбекистан известен всему миру своей древней историей, своеобразными традициями и обычаями, ценностями, множеством историко-архитектурных и культурных памятников», - пишет агентство.



Под заголовком «Быть достойным уважения народа - великое счастье» в печати сообщается о церемонии, посвященной 75-летию крупного историка-археолога, академика Эдварда Ртвеладзе. «Указом Президента нашей страны Шавката Мирзиёева от 10 мая этого года за многолетний плодотворный труд в сфере науки, достойный вклад в дело повышения интеллектуального и духовного потенциала молодого поколения, а также активное участие в общественной жизни заведующий отделом Института искусствознания Академии наук Республики Узбекистан Эдвард Ртвеладзе награжден орденом «Эл-юрт хурмати», – пишут СМИ.



В газете «Народное слово» 17 мая опубликованы результаты очередных исследований специалистов Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» под заголовком «Родители ждут перемен». «Большинство респондентов, чьи дети в возрасте от 2 до 7 лет на момент опроса посещали детские сады, в целом удовлетворительно оценили состояние и организацию воспитательного процесса. Родители довольны, что ребенок постоянно находится под присмотром воспитателей, которые не только играют с малышами, но и стараются развивать их когнитивные и творческие способности, обучают иностранным языкам. В то же время каждый третий респондент оценил профессиональный уровень воспитателей как средний, почти каждый десятый — как низкий», - пишет газета.



Еженедельное издание «Оила даврасида» опубликовало критический материал под заголовком «Математика» - на сбор металлолома, «литература» - на уборку улиц…». В подзаголовке поставлен вопрос: «Кто принуждает учителей заниматься делами, которые не входят их обязанности?». Автор приводит свои беседы с учителями из разных регионов страны, Попросив не называть их имен, они рассказывают, что им после, а порой вместо уроков, приходится убирать вместо уборщиц не только территорию школы, но и за ее пределами, собирать макулатуру, металлолом, делать подворные обходы граждан по разным случаям. А еще с них требуют огромное количество отчетов, нередко вычитают из заработной платы деньги для подписки на газеты и журналы, за билеты на концерты заезжих артистов и т.д. Как пишет автор, вопрос, почему такое происходит, он задал на пресс-конференции руководства Министерства народного образования. «Мы не принуждаем учителей выполнять то, что не входит в их обязанности. Этот вопрос уместно поставить, кто это делает», - ограничился ответом чиновник.



В этом же номере газеты «Оила даврасида» опубликована статья «Мелкие подачки приводят к большим негативным последствиям». Журналист рассуждает о том, что стало системой вымогательство денег в самых различных учреждениях, начиная от поликлиник, и кончая махаллинскими комитетами.



Тему продолжила газета «Хуррият» 17 мая в статье «Страдания будущей мамы». Автор рассказывает о собственных мытарствах, которые ей пришлось пережить, готовясь, стать матерью. Она пишет о вымогательствах в поликлинике и полном безразличии медперсонала. «Несмотря на наличие аппарата УЗИ, мне сказали, что надо обязательно пройти обследование на таком аппарате в частной клинике. И еще выписали множество дорогих препаратов», - пишет автор.



Газета «Жамият» опубликовала журналистское расследование «Секретная продукция от наших производителей». Автор прошел по рынкам и супермаркетам Хорезмской области и обнаружил большое количество продуктов питания, которые реализуются без указания адреса производителя, даты изготовления и срока использования. Мало того, хранится, как правило, быстро портящаяся продукция, без соблюдения правил санитарных норм», - пишет автор.



