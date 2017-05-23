Диалог внутренних органов



22 мая в Узбекистан с рабочим визитом прибыла делегация МВД России во главе министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Визит начался с Самарканда, где российские полицейские возложили цветы на могилу первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Сопровождал гостей министр внутренних дел Узбекистана Абдусалом Азизов.



На 23 мая запланирована встреча В. Колокольцева с нынешним президентом Узбекистана, а также подписание Протокола о взаимодействии между министерствами внутренних дел двух государств. Как сообщила



На 23 мая запланирована встреча В. Колокольцева с нынешним президентом Узбекистана, а также подписание Протокола о взаимодействии между министерствами внутренних дел двух государств. Как сообщила пресс-служба МВД Узбекистана, документ станет действенным рычагом конструктивной и взаимовыгодной работы правоохранительных органов на ближайшее будущее.