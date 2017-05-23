Диалог внутренних органов

22 мая в Узбекистан с рабочим визитом прибыла делегация МВД России во
главе министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Визит начался с
Самарканда, где российские полицейские возложили цветы на могилу
первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Сопровождал гостей министр внутренних дел Узбекистана Абдусалом Азизов.
На 23 мая
запланирована встреча В. Колокольцева с нынешним президентом
Узбекистана, а также подписание Протокола о взаимодействии между
министерствами внутренних дел двух государств. Как сообщила пресс-служба
МВД Узбекистана, документ станет действенным рычагом конструктивной и
взаимовыгодной работы правоохранительных органов на ближайшее будущее.
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