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Свой среди своих

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился саммит арабо-мусульманских стран и США, участие в котором принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. По мнению аналитиков, президенту удалось главное – лично познакомиться с лидерами многих государств, что для политика такого уровня – насущная необходимость. Шавкату Мирзиёеву удалось то, что на протяжении многих лет не удавалось его предшественнику – пусть в кулуарах, но лицом к лицу, встретиться и обменяться рукопожатием с президентом США. Кстати, накануне саммита наше издание, наверное, было единственным, которое допускало вероятность подобного контакта.

Бесспорно, полезными представляются встречи узбекского лидера с президентами Азербайджана, Афганистана, премьер-министром Пакистана и, конечно же, с коллегами, возглавляющими постсоветские страны, имеющие общие с Узбекистаном границы – Казахстана и Таджикистана. Судя по фотографиям и видеоматериалу, выложенным в глобальную сеть, беседа Шавката Мирзиёева, Нурсултана Назарбаева и Эмомали Рахмона была непринужденно-дружеской, что непременно трансформируется на политические, экономические и гуманитарные отношения государств.

Аналитики считают, что выход в свет Шавката Мирзиёева, а именно так можно трактовать представительский уровень саммита арабо-мусульманских стран и США, состоялся и даже превысил ожидания скептиков. В силу личной коммуникабельности он, несмотря на весьма короткий президентский стаж, как-то сразу смог стать своим в этой очень непростой среде.

Помните, как недавно на Мюнхенской конференции по безопасности модератор не узнал президента Эстонии и, когда та попросила слова, попросил её представиться. С Шавкатом Мирзиёевым такого не случится – его уже запомнили, а значит – всегда узнают в лицо.

Свой среди своих


Соб. инф.



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Просмотров: 1815     23 мая 2017


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  • Истина где-то посредине 25 февраля 2008 в рубрике Мнение


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