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Не ходите, дети, в Сирию гулять

24 мая в Бишкеке пройдет открывается заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников Содружества Независимых Государств (СОРБ). В повестке дня вопросы выезда выходцев из стран СНГ в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях, их возвращения в страны происхождения, а также принимаемых совместно с партнерскими спецслужбами государств Содружества контрмерах.

Согласно официально распространенной информации, члены СОРБ обсудят разработку совместного документа, отражающего оценку существующих для стран СНГ террористических угроз, подведут итоги выполнения Программы сотрудничества по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014 – 2016 годы, а также итоги работы Антитеррористического центра Содружества в 2016 году.

Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ (СОРБ) был создан в 1997 году. Основной его задачей является обеспечение эффективного взаимодействия в области борьбы с организованной преступностью международного характера и в других согласованных сферах деятельности спецслужб.

Не ходите, дети, в Сирию гулять


Соб. инф.



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Просмотров: 938     24 мая 2017


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