Не ходите, дети, в Сирию гулять

24 мая в Бишкеке пройдет открывается заседание Совета руководителей
органов безопасности и специальных служб государств – участников
Содружества Независимых Государств (СОРБ). В повестке дня вопросы
выезда выходцев из стран СНГ в Сирию и Ирак для участия в боевых
действиях, их возвращения в страны происхождения, а также принимаемых
совместно с партнерскими спецслужбами государств Содружества контрмерах.
Согласно официально распространенной информации, члены СОРБ обсудят
разработку совместного документа, отражающего оценку существующих для
стран СНГ террористических угроз, подведут итоги выполнения Программы
сотрудничества по борьбе с терроризмом и иными насильственными
проявлениями экстремизма на 2014 – 2016 годы, а также итоги работы
Антитеррористического центра Содружества в 2016 году.
Совет
руководителей органов безопасности и специальных служб государств –
участников СНГ (СОРБ) был создан в 1997 году. Основной его задачей
является обеспечение эффективного взаимодействия в области борьбы с
организованной преступностью международного характера и в других
согласованных сферах деятельности спецслужб.
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