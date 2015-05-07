Премьер, на выезд

Делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым
примет участие в очередном заседании Совета глав правительств
Содружества Независимых Государств, которое состоится 25-26 мая 2017
года в Казани.
На заседании планируется обсудить актуальные вопросы
развития многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, сообщила пресс-служба МИД.
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