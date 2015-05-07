Премьер, на выезд



Делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым примет участие в очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое состоится 25-26 мая 2017 года в Казани.



На заседании планируется обсудить актуальные вопросы развития многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, сообщила



На заседании планируется обсудить актуальные вопросы развития многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, сообщила пресс-служба МИД.