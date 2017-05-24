

23 мая в Ташкенте в возрасте 67 лет скончался бессменный председатель Центрального банка Узбекистана Файзулла Мулладжанов. Информацию о смерти главного банкира страны подтвердили несколько независимых источников. Похороны председателя пройдут 24 мая. Выпускник Ташкентского института народного хозяйства Файзулла Мулладжанов возглавлял Центробанк с 1991 года.



Выпускник Ташкентского института народного хозяйства Файзулла Мулладжанов возглавлял Центробанк с 1991 года.