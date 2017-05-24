23 мая в Ташкенте в возрасте 67 лет скончался бессменный председатель
Центрального банка Узбекистана Файзулла Мулладжанов. Информацию о
смерти главного банкира страны подтвердили несколько независимых источников. Похороны
председателя пройдут 24 мая.
Выпускник Ташкентского института народного хозяйства Файзулла Мулладжанов возглавлял Центробанк с 1991 года.
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