Нам денег не надо - работу давай



Указом президента Узбекистана Министерство труда преобразовано в Министерство занятости и трудовых отношений. Как сказано в документе о реорганизации, сделано это «в целях дальнейшего совершенствования государственной политики в сфере занятости, повышения эффективности мер по трудоустройству незанятого трудоспособного населения, особенно молодежи».



Тот же указ предусматривает создание при министерстве Фонда общественных работ со статусом юридического лица, основной задачей которого станет «финансирование участия временно незанятого населения в работах в рамках реализации крупных инвестиционных проектов, осуществления строительства, ремонта и реконструкции объектов дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, проведения благоустройства городов и районов, сезонных сельскохозяйственных работ».



Источники поступления денег в Фонд в документе не указаны, но можно предположить, что это будут обязательные отчисления от прибыли хозяйствующих субъектов. Непонятно, станет ли участие незанятого населения в общественных работах, предполагающее минимальную оплату труда, добровольным или же обязательным. На вероятность последнего наводит упоминание в указе «сезонных сельскохозяйственных работ».



Тот же указ предусматривает создание при министерстве Фонда общественных работ со статусом юридического лица, основной задачей которого станет «финансирование участия временно незанятого населения в работах в рамках реализации крупных инвестиционных проектов, осуществления строительства, ремонта и реконструкции объектов дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, проведения благоустройства городов и районов, сезонных сельскохозяйственных работ».Источники поступления денег в Фонд в документе не указаны, но можно предположить, что это будут обязательные отчисления от прибыли хозяйствующих субъектов. Непонятно, станет ли участие незанятого населения в общественных работах, предполагающее минимальную оплату труда, добровольным или же обязательным. На вероятность последнего наводит упоминание в указе «сезонных сельскохозяйственных работ».