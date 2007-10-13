Совсем не лишняя пенсия

22-27 мая 2017 года



Все ведущие издания 23 мая опубликовали отчет УзА под заголовком «Узбекистан - Туркменистан: укрепляются братские узы, высокие результаты дает сотрудничество». Как сообщается, президент Узбекистана по приглашению Гурбангулы Бердымухамедова 19-20 мая посетил эту страну с рабочим визитом.



В этих же номерах газет опубликован материал «Мир и стабильность – важный фактор развития». В нем сообщается об участии главы государства в Саммите арабо-мусульманских стран и США, состоявшемся в городе Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Как отмечается, президент страны Шавкат Мирзиёев в рамках саммита встретился с главами ряда государств. «Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в беседе с главой нашего государства высоко оценил процесс осуществляемых в Узбекистане реформ», - пишут в частности СМИ.



В печати также опубликован указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами» и большой комментарий к нему.



В газетах 24 мая опубликовано постановление «О мерах по коренному совершенствованию деятельности подразделений пожарной безопасности органов внутренних дел».



СМИ также распространили сообщение под заголовком «Президент Узбекистана принял министра внутренних дел России». В нем говорится о том, какие вопросы обсуждались на встрече главы государства с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым, прибывшим в страну с рабочим визитом.



Газеты также перепечатали сообщение УзА «Владимир Колокольцев: «Мы восхищены осуществляемыми реформами в системе внутренних дел Узбекистана». «Мы ознакомились с мерами, принимаемыми в Узбекистане по сохранению общественного порядка, укреплению мира и спокойствия, созданными для сотрудников сферы условиями. Впечатлены осуществляемыми реформами в системе и наметили некоторые аспекты, которые применимы в деятельности органов правопорядка России», - цитирует УзА своего собеседника.



В узбекских СМИ 25 мая опубликовано сообщение УзА, озаглавленное «Президент Узбекистана принял министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ». В нем рассказывается о встрече Шавката Мирзиёева с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов, прибывшим в страну с официальным визитом. «В ходе беседы особое внимание было уделено вопросам реализации перспективных проектов в различных отраслях экономики с участием ведущих банковско-финансовых институтов и компаний ОАЭ, а также активизации туристического обмена», - говорится в материале.



В этот же день газеты опубликовали указ президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию государственной политики в сфере занятости и коренному повышению эффективности деятельности органов по труду». «Несоответствие количества создаваемых стационарных новых рабочих мест реальным потребностям рынка труда приводит к нарушению его сбалансированности, высокому уровню безработицы в отдельных регионах республики, росту нелегальной трудовой миграции и неформальной занятости», - говорится в принятом документе. Указом главы государства министерство труда преобразовано в министерство занятости и трудовых отношений.



СМИ также озвучили постановление президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы хранения, исследования и пропаганды древних письменных источников». В нем говорится о важности дальнейшего совершенствования деятельности Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук. Документом предусмотрено создание экспертной группы и комиссии в целях обеспечения выявления и анализа редких и ценных рукописей, литографированных книг и исторических документов, хранящихся в различных уголках нашей страны, а также приобретения аналогичных изданий у населения и сосредоточения их в Институте. Как отмечается в комментарии к документу, еще одним важным вопросом, нашедшим свое решение в постановлении, является создание в институте музея восточных рукописей с целью экспонирования и пропаганды богатого и разнообразного письменного наследия.



В печати 26 января опубликовано сообщение «Президент Узбекистана принял заместителя Премьер-министра Турции». Как пишет УзА, «глава нашего государства, приветствуя гостя, с удовлетворением отметил интенсификацию контактов и активизацию двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах».



Одновременно газеты опубликовали короткое интервью с главой турецкой делегации под заголовком «Йилдырым Тугрул Тюркеш: «Мы заинтересованы в укреплении сотрудничества между нашими странами». «По инициативе Президентов наших стран начинается новый этап в межгосударственных отношениях», - отметил собеседник агентства.



Газета «Жамият» обратилась к теме безработицы и вакантных мест. Материал публикуется под ироничным заголовком «И что бы прислуживала мне сама золотая рыбка…». Издание обращает внимание на ситуацию, когда совсем молодые люди, без квалификации и опыта работы, отказываются от вакантных мест. Причина – мало платят, или хотят работать в другом месте. «Мы не говорим о том, что у нас нет проблем в сфере занятости. Но удивляет то, что молодые люди предпочитают быть безработными, нежели начинать с малого, набираться опыта, расти шаг за шагом», - пишет автор.



Газета «Махалла» также публикует критические материалы. В двух номерах газеты (23 и 27 мая) рассказывается о недостатках в органах махалли – «Мусор возле детсада, о котором забыли», «Сделанное для показухи порождает проблемы».



Еженедельное издание «Оила ва жамият» опубликовало сразу несколько проблемных материалов. Так под рубрикой «Журналистское расследование» опубликован большой материал под заголовком «По следам «излишне» выплаченной пенсии». Автор рассказывает историю пенсионера из Чирчика, которому Чирчикский районный пенсионный фонд выписал предписание о том, что он получил лишнюю пенсию и обязан в течение 10 дней вернуть 20 млн сумов государству. Попытки самого пенсионера выяснить, в чем его вина ни к чему не привели. Ему только сказали: «Вы работали, будучи пенсионером, получали доходы, а пенсию получали в размере 100%». Но доказательств не предъявили. Журналист издания прошел по всем инстанциям, где могли «высветиться» доходы пенсионера, но не нашел их. Оказалось, человек был учредителем малого строительного предприятия, но доходов там после выхода на пенсию не получал. Однако пенсионному фонду оказалось достаточным справки из налоговой инспекции о том, что гражданин является учредителем ЧП. При этом они даже не потрудились запросить данные о его доходах в качестве учредителя. Автор пишет не только об этой абсурдной ситуации, но и задается вопросами, почему пенсионерам нельзя честно заниматься бизнесом, получать доходы, не теряя заслуженной многолетним трудом пенсии.



«Почему доходы пенсионера, полученные в банке в виде процентов от вклада, на пенсии не отражаются? Или деньги, которые он, нотариально заверив, может дать под проценты?», - задается автор риторическими вопросами.



В этом же номере газеты опубликованы материалы, в которых подняты злободневные проблемы платной медицины («Уровень обслуживания хороший, но цены заоблачные»), низкого профессионального уровня выпускников вузов («Достаточно диплома, а знания ни к чему»).

