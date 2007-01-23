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Долги будет выбивать прокуратура

Указом президента Узбекистана от 29 мая 2017 года функции и полномочия упраздняемого Судебного департамента, предусмотренные Законом Республики Узбекистан «Об исполнении судебных актов и актов иных органов» и другими актами законодательства, переданы специально создаваемому Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре страны.

Наряду с прочим, новому подразделению вменяются в обязанности обеспечение безусловного исполнения судебных актов и актов иных органов, ведение достоверного учета исполнительных документов, взысканных средств, выявление, пресечение и предупреждение фактов хищений, незаконных подключений к электрическим, газотранспортным и газораспределительным сетям.

Финансирование деятельности Бюро, кроме средств госбюджета, будет осуществляться на деньги специально создаваемого по данному случаю фонда. В фонд попадут 10 процентов средств, поступающих от реализации энергоресурсов потребителям республики; 8 процентов средств, поступающих от реализации имущества, изъятого уполномоченными органами и обращенного в доход государства, а также от взыскания налоговой задолженности (за исключением государственной пошлины) за счет реализации имущества должника;  80 процентов средств исполнительского сбора, взыскиваемого государственными исполнителями;  80 процентов сумм штрафов, налагаемых и взыскиваемых работниками Бюро принудительного исполнения. Не хило.

Передача функций судебных исполнителей репрессивному органу, согласно указу, обусловлена системными неплатежами за потребление энергоресурсов, отсутствием должного ведомственного контроля со стороны АО «Узбекэнерго» и АК «Узтрансгаз», серьезными упущениями в организации деятельности Судебного департамента при Министерстве юстиции. Другими словами - не от хорошей жизни. Но кто сказал, что судебный исполнитель в системе прокуратуры будет честнее и ответственнее, чем в системе Министерства юстиции? Не нами замечено: в прокуратуру давно стремятся, чтобы быть недосягаемым для закона, а не для того, чтобы стоять на его страже.

По мнению специалистов, дополнительное расширение полномочий прокуратуры путем передачи под её крыло Судебного департамента – не выход из ситуации, а лишь дополнительная возможность для не отягощенных моралью чиновников в погонах существенно повысить уровень личного благосостояния.

Юристы, еще месяцем ранее имеющие информацию о намерении передать прокуратуре функции судебных исполнителей, иронично замечают, что прокурорам надо дополнительно передать функции суда и адвокатуры. Чего мелочиться – сами надзирают за исполнением законов, сами возбуждают дела, сами ведут следствие, сами представляют в суде государство, так пусть сами судят и защищают. Замкнутый цикл производства и безотходная технология.

Шутка, конечно, но в каждой шутке лишь доля шутки...

Долги будет выбивать прокуратура


Соб. инф.



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Просмотров: 1945     30 мая 2017


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