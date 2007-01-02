Почему Узбекистан обходят инвесторы



На сайте МИД Узбекистана размещён полный текст выступления министра иностранных дела Абдулазиза Камилова на пленарном заседании Сената 27 мая этого года, в котором он затронул весьма болезненные для власти вопросы. Впервые за долгие годы достоянием широкой общественности, а не только узкой группы сенаторов, стали проблемы отсутствия конвертации, невозможности репатриации прибыли, несовершенства банковской системы республики, сдерживающие приток иностранных инвестиций в страну, профессиональной ограниченности чиновников министерств и ведомств, ухудшающих имидж Узбекистана за рубежом.



В виду исключительности случая мы перепечатываем текст выступления министра в полном объеме.



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Уважаемый Нигматилла Тулкинович,



Уважаемые члены Сената, участники заседания



Вынесенный на повестку дня вопрос – привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику – Президентом Узбекистана, уважаемым Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым определен как важнейший приоритет внешнеполитической стратегии нашего государства.



В рамках исполнения поручений главы государства, реализации Стратегии действий по дальнейшему развитию страны на 2017-2021гг. Министерством иностранных дел и загранучреждениями Узбекистана осуществляется системная работа по наращиванию торгово-инвестиционного, научно-технологического, туристического сотрудничества с зарубежными партнерами, а также укреплению имиджа нашей страны на международной арене.



1. За период с сентября прошлого года по настоящее время организованы и проведены 12 визитов на высшем уровне. Прорывными стали государственные визиты Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева в Туркменистан, Казахстан, Россию и Китай. По их итогам подписано 239 договоров и соглашений на сумму порядка $37,7 млрд.



Состоялось 12 заседаний межправительственных комиссий по торгово-экономическому и инвестиционно-технологическому сотрудничеству, 130 визитов экономических делегаций Узбекистана в зарубежные страны, 266 визитов иностранных бизнес-делегаций в республику.



В целом, за истекшие 9 месяцев общее количество заключенных торгово-инвестиционных соглашений и контрактов составило свыше 320 на общую сумму порядка $44 млрд. В целях обеспечения их безусловной и полномасштабной реализации утверждены планы практических действий («дорожные карты») с 13 странами.



В плане расширения экспорта отечественных товаров загранучреждениями оказано содействие национальным компаниям в заключении контрактов на поставки плодоовощной и текстильной продукции, стройматериалов, автомобильной, сельскохозяйственной и электробытовой техники в страны ближнего и дальнего зарубежья, а также открытии торговых домов узбекских предприятий в России, Казахстане, Украине, Пакистане, Афганистане и ряде других стран.



При содействии дипкорпуса и представительств международных организаций, аккредитованных в Ташкенте, а также наших диппредставительств в прошлом году в Узбекистан привлечено на сумму свыше $240 млн. зарубежных грантов и технического содействия.



2. Министерство в отчетный период продолжило активную политико-дипломатическую работу по повышению инвестиционной привлекательности Узбекистана за рубежом, формированию в среде иностранного бизнес-сообщества позитивного имиджа республики. Снято с повестки дня отношений Узбекистана с Международной организацией труда, а также США и рядом стран Европейского союза вопроса о т.н. «детском труде».



После пятилетней упорной и кропотливой работы Министерства и ряда наших диппредставительств Европейским парламентом одобрен «Текстильный протокол» между Узбекистаном и Евросоюзом. Вступление в силу этого документа не только позволит увеличить экспорт на рынки ЕС узбекской текстильной продукции, но и направит позитивный сигнал западным инвесторам для вложения капитала в Узбекистан.



Отдельно следует отметить возобновление взаимодействия Узбекистана с ЕБРР. Кроме того, активно прорабатывается вопрос заключения соглашения с Европейским инвестиционным банком.



Приоритетным направлением деятельности МИД и загранучреждений остается привлечение в Узбекистан массового туристического потока. За январь - апрель с.г. диппредставительствами проведено более 500 мероприятий, в т.ч. семинары, презентации, «круглые столы», брифинги, Дни культуры, выставки, в рамках которых широко представлен туристический потенциал республики.



Министерство работает над облегчением процедуры выдачи въездных виз для крупных и надежных зарубежных инвесторов, высококвалифицированных специалистов. В настоящее время в отношении граждан 13 государств (Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Латвии, Малайзии, Таиланда, Франции, Чехии, Швейцарии и Японии), посещающих Узбекистан с деловыми целями, действует упрощенный порядок выдачи виз. Прорабатывается возможность оформления многократных виз в упрощенном порядке бизнесменам из Турции и КНР.



В рамках деятельности по продвижению позитивного имиджа страны на международной арене в крупных иностранных изданиях организовано порядка 230 публикаций статей и материалов. При содействии Информационного агентства «Жахон» и его корпунктов за рубежом Узбекистан посетили свыше 100 представителей иностранных СМИ для освещения современного развития, экономического и туристического потенциала.



3. Предпринимаются активные меры по повышению эффективности деятельности Министерства и дипломатических представительств. В начале года было принято Постановление Президента «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности диппредставительств Узбекистана и узбекских частей МПК». В документе впервые устанавливаются четкие критерии оценки эффективности деятельности загранучреждений, определяется мера ответственности глав дипмиссий и торговых советников за надлежащее выполнение возложенных на них обязанностей.



Кроме того, в разрабатываемых в настоящее время нами проектах Закона «О дипломатической службе» и Консульского устава в новой редакции, а также Положения о Министерстве иностранных дел в новой редакции предусматривается значительное расширение задач и функций органов дипслужбы по привлечению прямых иностранных инвестиций, средств зарубежных фондов и грантового содействия.



В рамках реализации Стратегии действий на 2017-2021гг. разработан проект пятилетнего программного документа о внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности страны.





Уважаемые члены Сената,



Несмотря на предпринимаемые нами усилия по привлечению иностранных инвестиций и передовых технологий в национальную экономику, работу Министерства иностранных дел и наших загранучреждений по продвижению экономических интересов страны за рубежом нельзя считать достаточной.



За слабую организацию работы, проявленную пассивность и инертность в исполнении поручений руководства страны освобождены от занимаемой должности 7 послов. За проявленную безответственность и халатность при исполнении должностных обязанностей с начала года приказом министра строгий выговор получили три замминистра и два начальника управления.



1. Среди главных недостатков в работе большинства наших дипломатических учреждений хотел бы выделить следующее.



Во-первых, низкий уровень управления коллективом и потеря требовательности к сотрудникам в выполнении прямых обязанностей по привлечению иностранных инвестиций и увеличению объемов экспорта на внешние рынки.



Во-вторых, неудовлетворительная работа по налаживанию, поддержанию и расширению связей с бизнес-кругами страны пребывания.



В-третьих, отсутствие эффективной системы анализа и постоянного мониторинга социально-экономической ситуации, тенденции и динамики развития отраслей экономики государства пребывания, а также приоритетов его внешнеэкономической политики. Советники по торгово-экономическим вопросам не справляются со своими задачами по привлечению инвестиций и повышению экспортного потенциала страны. Главная причина, на наш взгляд, - недостаточный уровень профессиональной подготовки, нехватка практического опыта ведения переговоров с иностранными партнерами, неумение составлять информационно-аналитические материалы, а также слабое владение ими иностранными языками.



2. Кроме того, МИД сталкивается с рядом проблем системного характера, связанных с координацией работы с другими министерствами и ведомствами. Среди них хотел бы выделить следующие:



Первое - отсутствие четкого и ясного распределения обязанностей между министерствами и ведомствами по вопросам привлечения инвестиций.



Второе – необоснованное затягивание рассмотрения министерствами и ведомствами предложений зарубежных партнеров, поступающих из наших загранучреждений. Многие инициативы не находят должной поддержки, несмотря на объективную выгодность для страны, либо попросту игнорируются. По этикету нельзя не реагировать на обращения иностранных партнеров, даже если их предложения не представляют для нас интереса.



Третье – слабая подготовка проектной документации, ТЭО и инвестиционных предложений. Качество инвестиционных проектов и предложений отраслевых ведомств и компаний Узбекистана многие зарубежные эксперты оценивают как «низкое» и «не отвечающее международным стандартам». В них отсутствуют результаты маркетинговых исследований, обоснование перспективности предлагаемых проектов, их преимущество и экономическая эффективность, не говоря уже об отсутствии общепринятых требований – указаний почтового адреса, номера телефона и факса, электронной почты.







Уважаемые участники заседания,



Узбекистан, имея огромный инвестиционный потенциал, все еще отстает от многих государств в плане привлечения зарубежного капитала в свою экономику. В целях выявления основных причин сохраняющегося низкого уровня зарубежного инвестирования в нашу экономику среди зарубежных инвесторов, бизнесменов и экспертов авторитетных финансовых учреждений, имеющих опыт работы с Узбекистаном, Министерством совместно с дипмиссиями проведен опрос. По его итогам представители зарубежного бизнес-сообщества назвали ряд факторов и условий, сдерживающих приток инвестиций в Узбекистан. Среди них:



- проблемы конвертации валюты и репатриации прибыли;



- несовершенство банковско-кредитной системы;



- слабая защищенность прав инвесторов и недостаточно эффективная судебная система;



- административно-бюрократические барьеры. Многие зарубежные компании недовольны процедурой получения лицензий и разрешений при осуществлении деятельности;



- низкие инвестиционные рейтинги;



Хочу довести до Вашего сведения, что по итогам глубокого и всестороннего изучения предложений и рекомендаций зарубежных инвесторов Сенатом Олий Мажлиса и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан совместно с Торгово-промышленной палатой, причастными министерствами и ведомствами разработан и внесен на рассмотрение Президента проект Государственной программы первоочередных мер по дальнейшему совершенствованию инвестиционного климата, стимулированию привлечения иностранных инвестиций и современных технологий в отрасли экономики и регионы страны.





Уважаемые сенаторы,



В целях улучшения деятельности МИД и загранучреждений в сфере привлечения инвестиций и современных технологий, укрепления межведомственного взаимодействия в этой сфере, а также повышения инвестиционного потенциала страны полагали бы возможным принять следующие меры:



1) утвердить разработанную нами совместно с причастными министерствами и ведомствами Стратегию внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан на 2017-2021 гг.;



2) оптимизировать структуры дипломатических представительств Республики Узбекистан в зарубежных государствах и пересмотреть штатное расписание загранучреждений на основе критического анализа.



Важно определить перечень ключевых стран, в которых целесообразно укрепление экономического направления деятельности посольств и введение при необходимости дополнительных штатных единиц торговых советников;



3) создать в структуре аппарата МИД самостоятельное подразделение по вопросам международного экономического сотрудничества. Работа в этом направлении уже ведется;



4) пересмотреть фундаментальные основы подготовки экономистов-международников, имея в виду, прежде всего, совершенствование деятельности ведущих учебных заведений в данной сфере, в т.ч. Университета мировой экономики и дипломатии;



5) разработать единый стандарт подготовки проектных предложений на основе общемировой практики. Активно привлекать ведущие западные консалтинговые компании к разработке технической документации для качественной подготовки инвестиционных проектов и предложений по приватизации предприятий и объектов;



6) продолжить работу по либерализации валютного рынка и банковско-финансовой системы, совершенствованию законодательства по обеспечению надежной защиты прав и интересов инвесторов;



7) расширить сотрудничество с международными рейтинговыми агентствами и исследовательскими учреждениями. Важно обеспечить регулярную публикацию в открытых источниках экономической информации, включая сведения о госбюджете и его исполнении, денежно-кредитной политике, показателях внешней торговли и др., необходимой иностранным инвесторам для реализации инвестиционной деятельности.





Уважаемый Нигматилла Тулкинович,



В заключение хотел бы обратить внимание наших уважаемых сенаторов, что в круг обязанностей МИД, помимо содействия привлечению инвестиций и передовых технологий в республику, входят такие приоритетные задачи, как отстаивание и продвижение национальных интересов на международной арене, выстраивание сбалансированных, стабильных и предсказуемых отношений с крупными государствами и региональными державами, укрепление региональной безопасности и формирование пояса благополучия и стабильности вокруг Узбекистана, расширение договорно-правовой базы международного сотрудничества, обеспечение защиты прав и интересов граждан Узбекистана за рубежом и др.



Это также урегулирование вопросов рационального и справедливого использования ресурсов трансграничных водотоков, решение проблем делимитации и демаркации государственной границы, налаживание конструктивных и дружественных отношений с сопредельными странами. Образно говоря, главная задача МИД - это обеспечение безопасности и стабильности страны на ближних и дальних подступах.



Могу вас твердо заверить, что Министерство иностранных дел и наши загранучреждения приложат все усилия для своевременного и эффективного выполнения поставленных перед нами как политико-дипломатических задач, так и приоритетов в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Мы рассчитываем на всемерную помощь и поддержку всего сенатского корпуса, Аппарата Президента и членов Правительства.



Благодарю за внимание!



Уважаемый Нигматилла Тулкинович,Уважаемые члены Сената, участники заседанияВынесенный на повестку дня вопрос – привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику – Президентом Узбекистана, уважаемым Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым определен как важнейший приоритет внешнеполитической стратегии нашего государства.В рамках исполнения поручений главы государства, реализации Стратегии действий по дальнейшему развитию страны на 2017-2021гг. Министерством иностранных дел и загранучреждениями Узбекистана осуществляется системная работа по наращиванию торгово-инвестиционного, научно-технологического, туристического сотрудничества с зарубежными партнерами, а также укреплению имиджа нашей страны на международной арене.1. За период с сентября прошлого года по настоящее время организованы и проведены 12 визитов на высшем уровне. Прорывными стали государственные визиты Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева в Туркменистан, Казахстан, Россию и Китай. По их итогам подписано 239 договоров и соглашений на сумму порядка $37,7 млрд.Состоялось 12 заседаний межправительственных комиссий по торгово-экономическому и инвестиционно-технологическому сотрудничеству, 130 визитов экономических делегаций Узбекистана в зарубежные страны, 266 визитов иностранных бизнес-делегаций в республику.В целом, за истекшие 9 месяцев общее количество заключенных торгово-инвестиционных соглашений и контрактов составило свыше 320 на общую сумму порядка $44 млрд. В целях обеспечения их безусловной и полномасштабной реализации утверждены планы практических действий («дорожные карты») с 13 странами.В плане расширения экспорта отечественных товаров загранучреждениями оказано содействие национальным компаниям в заключении контрактов на поставки плодоовощной и текстильной продукции, стройматериалов, автомобильной, сельскохозяйственной и электробытовой техники в страны ближнего и дальнего зарубежья, а также открытии торговых домов узбекских предприятий в России, Казахстане, Украине, Пакистане, Афганистане и ряде других стран.При содействии дипкорпуса и представительств международных организаций, аккредитованных в Ташкенте, а также наших диппредставительств в прошлом году в Узбекистан привлечено на сумму свыше $240 млн. зарубежных грантов и технического содействия.2. Министерство в отчетный период продолжило активную политико-дипломатическую работу по повышению инвестиционной привлекательности Узбекистана за рубежом, формированию в среде иностранного бизнес-сообщества позитивного имиджа республики. Снято с повестки дня отношений Узбекистана с Международной организацией труда, а также США и рядом стран Европейского союза вопроса о т.н. «детском труде».После пятилетней упорной и кропотливой работы Министерства и ряда наших диппредставительств Европейским парламентом одобрен «Текстильный протокол» между Узбекистаном и Евросоюзом. Вступление в силу этого документа не только позволит увеличить экспорт на рынки ЕС узбекской текстильной продукции, но и направит позитивный сигнал западным инвесторам для вложения капитала в Узбекистан.Отдельно следует отметить возобновление взаимодействия Узбекистана с ЕБРР. Кроме того, активно прорабатывается вопрос заключения соглашения с Европейским инвестиционным банком.Приоритетным направлением деятельности МИД и загранучреждений остается привлечение в Узбекистан массового туристического потока. За январь - апрель с.г. диппредставительствами проведено более 500 мероприятий, в т.ч. семинары, презентации, «круглые столы», брифинги, Дни культуры, выставки, в рамках которых широко представлен туристический потенциал республики.Министерство работает над облегчением процедуры выдачи въездных виз для крупных и надежных зарубежных инвесторов, высококвалифицированных специалистов. В настоящее время в отношении граждан 13 государств (Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Латвии, Малайзии, Таиланда, Франции, Чехии, Швейцарии и Японии), посещающих Узбекистан с деловыми целями, действует упрощенный порядок выдачи виз. Прорабатывается возможность оформления многократных виз в упрощенном порядке бизнесменам из Турции и КНР.В рамках деятельности по продвижению позитивного имиджа страны на международной арене в крупных иностранных изданиях организовано порядка 230 публикаций статей и материалов. При содействии Информационного агентства «Жахон» и его корпунктов за рубежом Узбекистан посетили свыше 100 представителей иностранных СМИ для освещения современного развития, экономического и туристического потенциала.3. Предпринимаются активные меры по повышению эффективности деятельности Министерства и дипломатических представительств. В начале года было принято Постановление Президента «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности диппредставительств Узбекистана и узбекских частей МПК». В документе впервые устанавливаются четкие критерии оценки эффективности деятельности загранучреждений, определяется мера ответственности глав дипмиссий и торговых советников за надлежащее выполнение возложенных на них обязанностей.Кроме того, в разрабатываемых в настоящее время нами проектах Закона «О дипломатической службе» и Консульского устава в новой редакции, а также Положения о Министерстве иностранных дел в новой редакции предусматривается значительное расширение задач и функций органов дипслужбы по привлечению прямых иностранных инвестиций, средств зарубежных фондов и грантового содействия.В рамках реализации Стратегии действий на 2017-2021гг. разработан проект пятилетнего программного документа о внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности страны.Уважаемые члены Сената,Несмотря на предпринимаемые нами усилия по привлечению иностранных инвестиций и передовых технологий в национальную экономику, работу Министерства иностранных дел и наших загранучреждений по продвижению экономических интересов страны за рубежом нельзя считать достаточной.За слабую организацию работы, проявленную пассивность и инертность в исполнении поручений руководства страны освобождены от занимаемой должности 7 послов. За проявленную безответственность и халатность при исполнении должностных обязанностей с начала года приказом министра строгий выговор получили три замминистра и два начальника управления.1. Среди главных недостатков в работе большинства наших дипломатических учреждений хотел бы выделить следующее.Во-первых, низкий уровень управления коллективом и потеря требовательности к сотрудникам в выполнении прямых обязанностей по привлечению иностранных инвестиций и увеличению объемов экспорта на внешние рынки.Во-вторых, неудовлетворительная работа по налаживанию, поддержанию и расширению связей с бизнес-кругами страны пребывания.В-третьих, отсутствие эффективной системы анализа и постоянного мониторинга социально-экономической ситуации, тенденции и динамики развития отраслей экономики государства пребывания, а также приоритетов его внешнеэкономической политики. Советники по торгово-экономическим вопросам не справляются со своими задачами по привлечению инвестиций и повышению экспортного потенциала страны. Главная причина, на наш взгляд, - недостаточный уровень профессиональной подготовки, нехватка практического опыта ведения переговоров с иностранными партнерами, неумение составлять информационно-аналитические материалы, а также слабое владение ими иностранными языками.2. Кроме того, МИД сталкивается с рядом проблем системного характера, связанных с координацией работы с другими министерствами и ведомствами. Среди них хотел бы выделить следующие:Первое - отсутствие четкого и ясного распределения обязанностей между министерствами и ведомствами по вопросам привлечения инвестиций.Второе – необоснованное затягивание рассмотрения министерствами и ведомствами предложений зарубежных партнеров, поступающих из наших загранучреждений. Многие инициативы не находят должной поддержки, несмотря на объективную выгодность для страны, либо попросту игнорируются. По этикету нельзя не реагировать на обращения иностранных партнеров, даже если их предложения не представляют для нас интереса.Третье – слабая подготовка проектной документации, ТЭО и инвестиционных предложений. Качество инвестиционных проектов и предложений отраслевых ведомств и компаний Узбекистана многие зарубежные эксперты оценивают как «низкое» и «не отвечающее международным стандартам». В них отсутствуют результаты маркетинговых исследований, обоснование перспективности предлагаемых проектов, их преимущество и экономическая эффективность, не говоря уже об отсутствии общепринятых требований – указаний почтового адреса, номера телефона и факса, электронной почты.Уважаемые участники заседания,Узбекистан, имея огромный инвестиционный потенциал, все еще отстает от многих государств в плане привлечения зарубежного капитала в свою экономику. В целях выявления основных причин сохраняющегося низкого уровня зарубежного инвестирования в нашу экономику среди зарубежных инвесторов, бизнесменов и экспертов авторитетных финансовых учреждений, имеющих опыт работы с Узбекистаном, Министерством совместно с дипмиссиями проведен опрос. По его итогам представители зарубежного бизнес-сообщества назвали ряд факторов и условий, сдерживающих приток инвестиций в Узбекистан. Среди них:- проблемы конвертации валюты и репатриации прибыли;- несовершенство банковско-кредитной системы;- слабая защищенность прав инвесторов и недостаточно эффективная судебная система;- административно-бюрократические барьеры. Многие зарубежные компании недовольны процедурой получения лицензий и разрешений при осуществлении деятельности;- низкие инвестиционные рейтинги;Хочу довести до Вашего сведения, что по итогам глубокого и всестороннего изучения предложений и рекомендаций зарубежных инвесторов Сенатом Олий Мажлиса и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан совместно с Торгово-промышленной палатой, причастными министерствами и ведомствами разработан и внесен на рассмотрение Президента проект Государственной программы первоочередных мер по дальнейшему совершенствованию инвестиционного климата, стимулированию привлечения иностранных инвестиций и современных технологий в отрасли экономики и регионы страны.Уважаемые сенаторы,В целях улучшения деятельности МИД и загранучреждений в сфере привлечения инвестиций и современных технологий, укрепления межведомственного взаимодействия в этой сфере, а также повышения инвестиционного потенциала страны полагали бы возможным принять следующие меры:1) утвердить разработанную нами совместно с причастными министерствами и ведомствами Стратегию внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан на 2017-2021 гг.;2) оптимизировать структуры дипломатических представительств Республики Узбекистан в зарубежных государствах и пересмотреть штатное расписание загранучреждений на основе критического анализа.Важно определить перечень ключевых стран, в которых целесообразно укрепление экономического направления деятельности посольств и введение при необходимости дополнительных штатных единиц торговых советников;3) создать в структуре аппарата МИД самостоятельное подразделение по вопросам международного экономического сотрудничества. Работа в этом направлении уже ведется;4) пересмотреть фундаментальные основы подготовки экономистов-международников, имея в виду, прежде всего, совершенствование деятельности ведущих учебных заведений в данной сфере, в т.ч. Университета мировой экономики и дипломатии;5) разработать единый стандарт подготовки проектных предложений на основе общемировой практики. Активно привлекать ведущие западные консалтинговые компании к разработке технической документации для качественной подготовки инвестиционных проектов и предложений по приватизации предприятий и объектов;6) продолжить работу по либерализации валютного рынка и банковско-финансовой системы, совершенствованию законодательства по обеспечению надежной защиты прав и интересов инвесторов;7) расширить сотрудничество с международными рейтинговыми агентствами и исследовательскими учреждениями. Важно обеспечить регулярную публикацию в открытых источниках экономической информации, включая сведения о госбюджете и его исполнении, денежно-кредитной политике, показателях внешней торговли и др., необходимой иностранным инвесторам для реализации инвестиционной деятельности.Уважаемый Нигматилла Тулкинович,В заключение хотел бы обратить внимание наших уважаемых сенаторов, что в круг обязанностей МИД, помимо содействия привлечению инвестиций и передовых технологий в республику, входят такие приоритетные задачи, как отстаивание и продвижение национальных интересов на международной арене, выстраивание сбалансированных, стабильных и предсказуемых отношений с крупными государствами и региональными державами, укрепление региональной безопасности и формирование пояса благополучия и стабильности вокруг Узбекистана, расширение договорно-правовой базы международного сотрудничества, обеспечение защиты прав и интересов граждан Узбекистана за рубежом и др.Это также урегулирование вопросов рационального и справедливого использования ресурсов трансграничных водотоков, решение проблем делимитации и демаркации государственной границы, налаживание конструктивных и дружественных отношений с сопредельными странами. Образно говоря, главная задача МИД - это обеспечение безопасности и стабильности страны на ближних и дальних подступах.Могу вас твердо заверить, что Министерство иностранных дел и наши загранучреждения приложат все усилия для своевременного и эффективного выполнения поставленных перед нами как политико-дипломатических задач, так и приоритетов в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Мы рассчитываем на всемерную помощь и поддержку всего сенатского корпуса, Аппарата Президента и членов Правительства.Благодарю за внимание!