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Интервью с «ночной бабочкой»

29 мая – 3 июня 2017 года

Все ведущие издания 30 мая опубликовали отчет УзА под заголовком «Каждый документ должен быть исполнен своевременно и качественно». Как сообщается, 29 мая состоялось совещание, посвященное анализу и оценке состояния реализации соглашений, договоров и проектов по развитию взаимного партнерства в определенных сферах, подписанных по итогам визитов Шавката Мирзиёева в Туркменистан, Казахстан, Россию и Китай, а также встреч на высшем уровне с Президентом Турции.

Под заголовком «Эффективная реализация инвестиционных проектов – самая важная и актуальная задача» 31 мая в печати сообщается о видеоселекторном совещании, которое провел глава государства. «В Ташкенте 30 мая состоялось видеоселекторное совещание, на котором были рассмотрены вопросы критического анализа и оценки хода реализации инвестиционных проектов, включенных в Инвестиционную программу 2017 года и разработанных в ходе поездок Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в регионы нашей страны», - пишет УзА.

В газетах 1 июня опубликовано «Послание Президенту Узбекистана Верховного комиссара ООН по правам человека». Также в этот день СМИ распространили текст соболезнования президенту Афганистана в связи с террористическим актом, совершенным в Кабуле.

В республиканских изданиях 1 июня опубликовано постановление «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию сферы культуры и искусства».

Все ведущие печатные СМИ Узбекистана 2 июня опубликовали два указа президента. Это «О мерах по коренному повышению эффективности системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и «О мерах по усилению контроля за охраной и рациональным использованием земель, совершенствованию геодезической и картографической деятельности, упорядочению ведения государственных кадастров» с большими комментариями к ним.

В субботних номерах газет опубликован большой отчет УзА под заголовком «В основе всех наших действий – интересы народа». В нем сообщается о пребывании президента в Андижанской области.

В этот же день опубликованы указ «О мерах по кардинальному совершенствованию системы управления государственной ветеринарной службой» и постановление «О создании и организации деятельности ассоциации производителей и экспортеров грецкого ореха».

Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» публикуют законы, принятые парламентом и подписанные главой государства.

Так, 1 июня напечатаны законы «О внесении изменений в отдельные статьи Конституции Республики Узбекистан (статьи 80, 93, 108 и 109)» и «О Конституционном суде Республики Узбекистан».

В этих изданиях 2 июня напечатаны законы  «О ратификации Устава Международного агентства по возобновляемой энергии (Бонн, 26 января 2009 года), «О ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Туркменистаном  (Ашхабад, 6 марта 2017 года)» и «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающему партнерство между Республикой Узбекистан, с одной стороны, и Европейскими Сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, в целях расширения действия положений Соглашения к двусторонней торговле текстильными изделиями, с учетом истечения срока действия двустороннего текстильного Соглашения (Ташкент, 7 апреля 2011 года)».

Ряд изданий 2 июня опубликовали сообщение «В Законодательной палате рассмотрено исполнение Государственного бюджета в 2016 году и первом квартале 2017 года».

«По данным доклада Международного валютного фонда «World Economic Outlook», в 2016 году мировая экономика выросла в среднем на 3,1 процента, а объем внешней торговли – всего на 1,9 процента, что связано со снижением объемов инвестиций на 13 процентов по сравнению с показателем 2015 года. На этом фоне, как отмечалось на заседании, Государственный бюджет исполнен в соответствии с утвержденными параметрами и с профицитом в размере более 132 миллиардов сумов. Рост ВВП составил 7,8 процента, объемов производства промышленной продукции, сельского хозяйства – на 6,6 процента соответственно», - пишет информационная служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Правда Востока 31 мая опубликовала статью под заголовком «Сколько веревочке не виться». В ней рассказывается о том, как работники Касбинского филиала акционерного коммерческого Народного банка прикарманивали платежи, взимаемые за государственную регистрацию автотранспортного средства и выдачу государственных регистрационных номеров для автомобилей, а также платежи по штрафам за нарушение правил дорожного движения.

«Сначала, действуя в одиночку, он только в течение 2009-2010 годов 1298 раз присвоил и растратил вверенные ему денежные средства, которые поступили в специальную кассу в качестве платежей. Общая сумма присвоенных и растраченных им за два года денег составила свыше 121,5 миллиона сумов - ровно на такую сумму им были выписаны поддельные квитанции», - пишет автор. Но и это оказалось мало, начиная с 2011 года, к хищениям подключились и другие коллеги банкира, пока их деятельность не пресекли правоохранительные органы.

Газета «Адолат» 2 июня опубликовала большой материал под заголовком «До каких пор продолжится безразличие». В нем речь идет о том, что публикации партийного издания критического характера, а также жалобы граждан, остаются, как правило, без ответа. «Скажем прямо, отношение к опубликованным критическим статьям и жалобам граждан, мягко говоря, не соответствуют современным требованиям», - рассуждает автор. Затем приводит несколько примеров, когда выступления издания, так и остались без внимания. «Неужели представители местной власти, соответствующих ведомств и организаций абсолютно не интересует то, что высказывается со страниц газеты, выносится на общественный суд», - сожалеет редакция.  

Газета «Махалла» также продолжает публиковать критические материалы. В номере 1 июня рассказывается о недостатках в сфере торговли. При этом издание ввело рубрику: «У одного хорошо, у другого – полная противоположность».

Газета «Хуррият» 31 мая под рубрикой «Проблема времени» опубликовала большой материал под заголовком «Ночной корреспондент». Автор посетил несколько ночных клубов и поразился тому, что там происходит. По его словам, поздней ночью эти заведения превращаются почти в публичные дома. Журналист привел свою беседу с одной из «ночных бабочек», которая призналась, что муж уехал в Россию на заработки, а денег не присылает. А у нее на руках двое детей, вот и нашла при помощи подруг такую работу.

Интервью с «ночной бабочкой»


Соб. инф.



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Просмотров: 700     4 июня 2017


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