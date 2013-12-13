Народ сбрасывает доллары



Изменение с 1 июня 2017 года условий реализации автомобилей GM-Uzbekistan на внутреннем рынке (теперь - только за национальную валюту, сум) с параллельным увеличением стоимости авто в среднем на 30 процентов спровоцировало масштабный сброс долларов США, в которых население предпочитает хранить накопления, на «черный рынок» покупки-продажи иностранной валюты. Сброс, в свою очередь, вызвал падение курса доллара на 5 процентов и вернул валюты к психологически устоявшейся пропорции 1:8000.



Надолго ли? Скорее всего, нет, считают экономисты, поскольку количество желающих приобрести автомобили в Узбекистане не бесконечно. Как только ажиотаж, усиленный опасениями дальнейшего повышения цен на продукцию местного автопрома, пойдёт на спад, сум вновь продолжит падение.



