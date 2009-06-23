Утром деньги, вечером вещание







Вечером 3 июня, по завершении трансляции финального матча Лиги чемпионов УЕФА, в ходе которого мадридский «Реал» вышел на поле против туринского «Ювентуса», прекратил вещание частный телеканал Uzreport TV. Прекращение распространения телепрограмм канала в цифровом формате официально подтвердил Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения.



Как бы там ни было, платить придется, не ровен час, наедет специально созданное для подобных случаев бюро при Генпрокуратуре. К слову, по нашим данным, долги накопились и у другого частного канала - Milliy TV.



Как нам удалось выяснить в этом ведомстве, частный канал задолжал Центру радиосвязи, радиовещания и телевидения 450 млн. сумов. Наивно полагать, что у владельцев канала, купивших права на трансляцию матчей Лиги чемпионов УЕФА, и перепродающих их с прибылью, нет возможности оплатить долги. Правда, можно предположить, что экс-депутат парламента, а ныне генеральный директор телеканала Uzreport TV Равшан Джураев, допускает продление на долг депутатского иммунитета.Как бы там ни было, платить придется, не ровен час, наедет специально созданное для подобных случаев бюро при Генпрокуратуре. К слову, по нашим данным, долги накопились и у другого частного канала - Milliy TV.