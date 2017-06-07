Подконтрольные отношения

Бывший председатель Национальной телерадиокомпании Узбекистана Алишер Хаджаев назначен заместителем председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Узбекистана. Это - аналог советского Общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами, существовавшего в каждой союзной республике под патронатом КГБ СССР. Если говорить об Узбекистане, Общество располагалось в милом особняке царской постройки, всего в ста метрах от здания центрального аппарата КГБ Узбекской ССР.
Назначение вполне логичное, если учесть, из какого ведомства А. Хаджаев пришел в Национальную телерадиокомпанию. Первое появление А. Хаджаева на публике в новом качестве зафиксировано на празднике татарского и башкирского народов «Сабантуй», который 4 июня весело отметили в одном из центральных парков Ташкента.
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