Подконтрольные отношения



Бывший председатель Национальной телерадиокомпании Узбекистана Алишер Хаджаев назначен заместителем председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Узбекистана.



Назначение вполне логичное, если учесть, из какого ведомства А. Хаджаев пришел в Национальную телерадиокомпанию. Первое появление А. Хаджаева на публике в новом качестве



Это - аналог советского Общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами, существовавшего в каждой союзной республике под патронатом КГБ СССР. Если говорить об Узбекистане, Общество располагалось в милом особняке царской постройки, всего в ста метрах от здания центрального аппарата КГБ Узбекской ССР.Назначение вполне логичное, если учесть, из какого ведомства А. Хаджаев пришел в Национальную телерадиокомпанию. Первое появление А. Хаджаева на публике в новом качестве зафиксировано на празднике татарского и башкирского народов «Сабантуй», который 4 июня весело отметили в одном из центральных парков Ташкента.