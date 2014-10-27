Рустам Азимов безработным не стал

6 июня в 13:00 по местному времени освобожденного от должности
заместителя премьер-министра Рустама Азимова представили коллективу
Национальной компании экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» в
качестве нового генерального директора. Сведениями о том, куда ушли
прежнего – Фахритдина Саидахмедова – редакция не располагает.
Согласно
официальной информации, учредителями «Узбекинвест» являются Министерство
финансов Узбекистана и Национальный банк внешнеэкономической
деятельности этой страны.
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