Рустам Азимов безработным не стал



6 июня в 13:00 по местному времени освобожденного от должности заместителя премьер-министра Рустама Азимова представили коллективу Национальной компании экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» в качестве нового генерального директора



Согласно официальной информации, учредителями «Узбекинвест»



. Сведениями о том, куда ушли прежнего – Фахритдина Саидахмедова – редакция не располагает.Согласно официальной информации, учредителями «Узбекинвест» являются Министерство финансов Узбекистана и Национальный банк внешнеэкономической деятельности этой страны.