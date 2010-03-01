Рустам Азимов отправлен в отставку



По сообщению из конфиденциальных источников, 6 июня указом президента Узбекистана освобожден от должности заместитель премьер-министра Рустам Азимов. На его место назначен Джамшид Кучкаров, ранее работавший заместителем министра финансов. На момент подготовки текста наше издание не располагает информацией о том, где и в каком качестве с сегодняшнего дня будет работать Рустам Азимов, однако в ближайшие часы мы сообщим и это.



