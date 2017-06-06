Завершат процедуру приёма

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 8-9 июня 2017 года
примет участие в очередном заседании Совета глав государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества в городе Астана. Об этом сообщило
национальное информационное агентство УзА.
Руководители
стран-членов ШОС, как ожидается, обсудят текущее состояние и перспективы
дальнейшего развития организации, обменяются мнениями по актуальным
проблемам региональной и международной политики, рассмотрят вопрос о
председательствующем государстве на 2017-2018 годы.
В рамках
реализации решений Ташкентского саммита ШОС в городе Астане будет
завершена процедура приема в организацию Индии и Пакистана в качестве
государств-членов.
Президент Узбекистана также примет участие в
официальной церемонии открытия международной специализированной
выставки EXPO-2017 в городе Астане и проведет ряд двусторонних встреч с
главами зарубежных делегаций, сообщает агентство.
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