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Завершат процедуру приёма

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 8-9 июня 2017 года примет участие в очередном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в городе Астана. Об этом сообщило национальное информационное агентство УзА.

Руководители стран-членов ШОС, как ожидается, обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития организации, обменяются мнениями по актуальным проблемам региональной и международной политики, рассмотрят вопрос о председательствующем государстве на 2017-2018 годы.

В рамках реализации решений Ташкентского саммита ШОС в городе Астане будет завершена процедура приема в организацию Индии и Пакистана в качестве государств-членов.

Президент Узбекистана также примет участие в официальной церемонии открытия международной специализированной выставки EXPO-2017 в городе Астане и проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций, сообщает агентство.

Завершат процедуру приёма


Соб. инф.



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Просмотров: 439     6 июня 2017



 
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