Завершат процедуру приёма



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 8-9 июня 2017 года примет участие в очередном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в городе Астана. Об этом сообщило национальное информационное агентство УзА



Руководители стран-членов ШОС, как ожидается, обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития организации, обменяются мнениями по актуальным проблемам региональной и международной политики, рассмотрят вопрос о председательствующем государстве на 2017-2018 годы.



В рамках реализации решений Ташкентского саммита ШОС в городе Астане будет завершена процедура приема в организацию Индии и Пакистана в качестве государств-членов.



Президент Узбекистана также примет участие в официальной церемонии открытия международной специализированной выставки EXPO-2017 в городе Астане и проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций,



Руководители стран-членов ШОС, как ожидается, обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития организации, обменяются мнениями по актуальным проблемам региональной и международной политики, рассмотрят вопрос о председательствующем государстве на 2017-2018 годы.В рамках реализации решений Ташкентского саммита ШОС в городе Астане будет завершена процедура приема в организацию Индии и Пакистана в качестве государств-членов.Президент Узбекистана также примет участие в официальной церемонии открытия международной специализированной выставки EXPO-2017 в городе Астане и проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций, сообщает агентство.