Посадили на деньги

6 июня постановлением Сената назначен председатель Центрального банка
Узбекистана. Им стал Мамаризо Нурмуратов, ранее работавший председателем
Комитета Сената по бюджету и экономическим реформам. Необходимость
назначения была обусловлена кончиной прежнего председателя ЦБ Файзуллы
Мулладжанова.
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