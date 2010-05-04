Посадили на деньги



6 июня постановлением Сената назначен председатель Центрального банка Узбекистана. Им стал Мамаризо Нурмуратов, ранее работавший председателем Комитета Сената по бюджету и экономическим реформам. Необходимость назначения была обусловлена



Необходимость назначения была обусловлена кончиной прежнего председателя ЦБ Файзуллы Мулладжанова.