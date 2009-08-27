Прочли стихи и разошлись

6 июня в Ташкенте на аллее Дружбы народов группа товарищей, состоящая из
представителей министерств и ведомств, национальных культурных центров,
дипломатов, литераторов и учащейся молодежи, скромно отметила 218-ю
годовщину со дня рождения м великого русского поэта Александра
Сергеевича Пушкина. Выступающие по традиции читали стихи и восхищались
творческим наследием гения русской словесности.
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