Прочли стихи и разошлись



6 июня в Ташкенте на аллее Дружбы народов группа товарищей, состоящая из представителей министерств и ведомств, национальных культурных центров, дипломатов, литераторов и учащейся молодежи, скромно отметила 218-ю годовщину со дня рождения м великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Выступающие по традиции читали стихи и восхищались творческим наследием гения русской словесности.



