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Международный аэропорт «Самарканд» приостановил прием и отправку самолетов в связи с ремонтом и реконструкцией взлетно-посадочной полосы. Ориентировочно ремотно-строительные работы продлятся месяц, но возможно, и дольше. В настоящее время НАК «Узбекистон хаво йуллари» решает, куда перенаправлять рейсы, исходя из сложившихся реалий и с минимальными репутационными потерями.

Всё для туристов


Соб. инф.



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Просмотров: 125     7 июня 2017


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