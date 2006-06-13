Всё для туристов



Международный аэропорт «Самарканд» приостановил прием и отправку самолетов в связи с ремонтом и реконструкцией взлетно-посадочной полосы. Ориентировочно ремотно-строительные работы продлятся месяц, но возможно, и дольше. В настоящее время НАК «Узбекистон хаво йуллари» решает, куда перенаправлять рейсы, исходя из сложившихся реалий и с минимальными репутационными потерями.



