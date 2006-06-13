Всё для туристов

Международный аэропорт «Самарканд» приостановил прием и отправку
самолетов в связи с ремонтом и реконструкцией взлетно-посадочной полосы.
Ориентировочно ремотно-строительные работы продлятся месяц, но
возможно, и дольше. В настоящее время НАК «Узбекистон хаво йуллари»
решает, куда перенаправлять рейсы, исходя из сложившихся реалий и с
минимальными репутационными потерями.
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства