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Батраки не любят баев

15-20 июня 2017 года

Все официальные СМИ 6 июня распространили сообщение под заголовком «Новый этап социально-экономического развития Андижанской области». В нем рассказывается о втором дне пребывания президента страны в Андижанской области. В частности, глава государства во второй день поездки посетил бывшее акционерное общество «Андижонмаш» и ознакомился с проектом организуемой здесь малой промышленной зоны.

В этот же день в печати опубликовано постановление президента «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта» и анонс «Об участии президента Узбекистана в предстоящем саммите ШОС в городе Астане».

Республиканские СМИ 9 июня распространили большой отчет УзА о пребывании главы государства в Астане. Материал публикуется под заголовком «Многоплановые и плодотворные встречи». «Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев для участия в очередном заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества 8 июня прибыл в Астану», - пишет УзА. Далее сообщается, что президент провел встречи с премьер-министром Пакистана, президентом Афганистана.

В субботних номерах газет опубликован большой отчет УзА «Астанинский саммит ШОС». В нем дана информация об участии президента в состоявшемся в городе Астане саммите Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. «На заседании выступил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев», - пишет УзА. Затем кратко приводятся тезисы из выступления главы государства.

Узбекские СМИ 8 июня опубликовали сообщение «О визите в Узбекистан Генерального секретаря ООН». В нем говорится, что по приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 9 июня 2017 года в Узбекистан прибывает Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. Как отмечается, в программе визита — посещение Самарканда, Нукуса и Муйнака.

Ряд изданий перепечатали материал ИА «Жахон» под заголовком «Узбекистан – ООН: сотрудничество на благо мира и процветания».  В нем приводятся обзорные данные о налаживании контактов страны с ООН.

«…успешно развивающееся многоплановое сотрудничество Узбекистана и ООН, судя по всему, придаст предстоящей встрече новоизбранных глав нашего государства и глобальной организации особый смысл. Ведь накопленный за прошедший период бесценный опыт плодотворного партнерства послужит, на наш взгляд, хорошей предпосылкой для расширения спектра взаимодействия, определения новых направлений совместной работы в интересах стабильности, развития и процветания в Узбекистане и мире в целом», - пишет агентство «Жахон».

В республиканских изданиях 7 июня опубликовано «Информационное сообщение», в котором сообщается о состоявшемся накануне заседании Кенгаша Сената. «В соответствии с постановлением Кенгаша Сената председателем правления Центрального банка Республики Узбекистан назначен Нурмуратов Мамаризо Бердимуратович», - говорится в этом сообщении.

В печатных изданиях 6 июня республики рассказано о том, что известный кардиохирург, директор центра имени А. Бакулева Лео Бокерия посетил Хорезм, чтобы провести осмотр пациентов, сделать операции, а также поделиться опытом с отечественными специалистами. «В рамках визита подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Хорезмским филиалом Республиканского специализированного центра кардиологии и Научно-практическим центром сердечно-сосудистой хирургии имени А. Бакулева», - сообщают СМИ.

Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 9 июня опубликовали результаты очередных исследований специалистов  Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» под заголовком «Национальное самосознание: динамика роста».

«В нашем многонациональном и мультикультурном обществе утверждаются национальное согласие и толерантность. Поэтому свыше половины участников опроса ощущают себя прежде всего узбекистанцами», - пишет автор со ссылкой на материалы опроса. Как отмечается, по сравнению с прошлыми этапами исследования стабильно снижается число респондентов, считающих объединяющей силой религию (с 14,6 процента в 2006 году  до 8,5 процента в 2017-м). «Исследование также выявило тенденцию отрицательного отношения узбекистанцев к проявлениям местничества и клановости», - пишет автор.

В этом же номере изданий опубликован материал под заголовком «На перекрестках большого города». В нем приводится беседа со старшим инженером отдела дорожного надзора УБДД ГУВД Ташкента подполковником Александром Филипповым. По его информации, в столице 115 перекрестков оборудованы системой автоматизированной фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. «Это значит, что светофоры там новые, разметка присутствует,  действуют знаки установленного образца. А как обстоит дело с этим на других 359 перекрестках? В редакцию пришло немало писем от читателей, которые спрашивают, кто устанавливает дорожные знаки, ремонтирует светофоры, в общем, в чьем ведении порядок на магистралях», - пишет журналист. По словам его собеседника, «с учетом мнений горожан в настоящее время в столице в целях повышения безопасности дорожного движения начался демонтаж разделительных оград, ограничивающих обзор для водителей».

Газета «Хуррият» 7 июня опубликовала статью своего обозревателя под заголовком «Быть сопричастными». Автор пишет о том, что несмотря на большие возможности, которые представляются для инициативных и предприимчивых, все еще не преодолено чувство иждивенчества. «Это касается не только рядовых граждан, но и некоторых руководителей», - пишет автор.  

Газета «Туркистон» 7 июня продолжает тему опасности бесконтрольного пользования интернета подрастающим поколением. В статье «Не ошибись, будь бдителен» автор описывает ситуацию в интернет-кафе, переполненном подростками. Все они увлечены играми, позабыв о времени. Журналист обращает внимание на то, что «дети увлеченно стреляют, убивают, теряя связь с реальностью. «Все это негативно сказывается на  их психике и может привести к негативным последствиям для их физического и духовного состояния», - пишет автор.

Батраки не любят баев


Соб. инф.



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Просмотров: 1396     11 июня 2017


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