Путешествие по могилам

10 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, объезжающий среднеазиатские республики в рамках ознакомления, прибыл в Самарканд, где встретился с президентом Узбекистана и возложил цветы к могиле его предшественника. После чего направился в Каракалпакстан, чтобы своими глазами убедиться в медленной смерти Аральского моря.
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