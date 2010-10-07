Путешествие по могилам



10 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, объезжающий среднеазиатские республики в рамках ознакомления, прибыл в Самарканд, где встретился с президентом Узбекистана и возложил цветы к могиле его предшественника. После чего направился в Каракалпакстан, чтобы своими глазами убедиться в медленной смерти Аральского моря.







