Хоким на полгода

Президент Узбекистана, под председательством которого прошло заседание
партийно-хозяйственного актива Самаркандской области, посвященное
предварительным итогам работы народно-хозяйственного комплекса в первом
полугодии, выразил неудовольствие работой хокима области Химмата
Окбутаева, назначенного на этот пост всего полгода назад. Резкой критике
глава государства подверг областное руководство и во время проведения
видеоселекторного совещания 12 июня. В результате хоким Самаркандской
области Х. Окбутаев был снят с работы.
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