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Хоким на полгода

Президент Узбекистана, под председательством которого прошло заседание партийно-хозяйственного актива Самаркандской области, посвященное предварительным итогам работы народно-хозяйственного комплекса в первом полугодии, выразил неудовольствие работой хокима области Химмата Окбутаева, назначенного на этот пост всего полгода назад. Резкой критике глава государства подверг областное руководство и во время проведения видеоселекторного совещания 12 июня. В результате хоким Самаркандской области Х. Окбутаев был снят с работы.

Хоким на полгода


Соб. инф.



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Просмотров: 1115     13 июня 2017


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