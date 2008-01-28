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Просто не давать взяток

13 июня президент Узбекистана устроил очередной разнос – на сей раз судьям, поставив под сомнение их профессиональные качества и отметив серьезную коррупционную составляющую в деятельности судейского корпуса. По озвученным им данным, только за последние полтора года на взятках попались около 60-ти судей, глава государства назвал и размеры взяток, сообщив, что один из заместителей председателя областного суда вымогал 150 тысяч долларов США. Столько, сколько семья трудолюбивого дехканина не заработает за несколько поколений. И это, по нашим сведениям, отнюдь не самая крупная вымогаемая судьями сумма.

Проблема в том, что за предшествующие четверть века не только судьи забыли, как жить на зарплату, но и сотрудники всей правоприменительной системы Узбекистана. Невозможно добиться справедливых судебных решений, не зачистив всего правоприменительного поля от разъевшей его коррупционной ржавчины и круговой поруки, базирующейся на корпоративных и клановых интересах.

Вопрос – как это сделать? В нынешней, крайне запущенной ситуации, выход один - кресло вновь назначенного судьи должно быть обтянуто кожей его предшественника. Метод достоен распространения не только в отношении судей. Впрочем, есть и другой вариант - просто не давать взяток. Никому и ни при каких обстоятельствах. Вот это самое сложное.

Просто не давать взяток


Соб. инф.



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Просмотров: 1300     14 июня 2017


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