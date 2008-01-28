

13 июня президент Узбекистана устроил очередной разнос – на сей раз судьям, поставив под сомнение их профессиональные качества и отметив серьезную коррупционную составляющую в деятельности судейского корпуса.



Проблема в том, что за предшествующие четверть века не только судьи забыли, как жить на зарплату, но и сотрудники всей правоприменительной системы Узбекистана. Невозможно добиться справедливых судебных решений, не зачистив всего правоприменительного поля от разъевшей его коррупционной ржавчины и круговой поруки, базирующейся на корпоративных и клановых интересах.



Вопрос – как это сделать? В нынешней, крайне запущенной ситуации, выход один - кресло вновь назначенного судьи должно быть обтянуто кожей его предшественника. Метод достоен распространения не только в отношении судей. Впрочем, есть и другой вариант - просто не давать взяток. Никому и ни при каких обстоятельствах. Вот это самое сложное.



По озвученным им данным, только за последние полтора года на взятках попались около 60-ти судей, глава государства назвал и размеры взяток, сообщив, что один из заместителей председателя областного суда вымогал 150 тысяч долларов США. Столько, сколько семья трудолюбивого дехканина не заработает за несколько поколений. И это, по нашим сведениям, отнюдь не самая крупная вымогаемая судьями сумма.Проблема в том, что за предшествующие четверть века не только судьи забыли, как жить на зарплату, но и сотрудники всей правоприменительной системы Узбекистана. Невозможно добиться справедливых судебных решений, не зачистив всего правоприменительного поля от разъевшей его коррупционной ржавчины и круговой поруки, базирующейся на корпоративных и клановых интересах.Вопрос – как это сделать? В нынешней, крайне запущенной ситуации, выход один - кресло вновь назначенного судьи должно быть обтянуто кожей его предшественника. Метод достоен распространения не только в отношении судей. Впрочем, есть и другой вариант - просто не давать взяток. Никому и ни при каких обстоятельствах. Вот это самое сложное.