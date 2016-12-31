Тридцать седьмой год прокурора



Приказом генерального прокурора Узбекистана от 12 июня старший советник юстиции Шерзод Облокулов назначен прокурором Ташкента на срок 5 лет и утверждён председателем коллегии прокуратуры города. Назначенец родился в 1980 году, его предыдущая должность - прокурор Сырдарьинской области.



Информация о назначении



Назначенец родился в 1980 году, его предыдущая должность - прокурор Сырдарьинской области.Информация о назначении опубликована на сайте Генеральной прокуратуры Узбекистана.