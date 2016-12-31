Тридцать седьмой год прокурора

Приказом генерального прокурора Узбекистана от 12 июня старший советник
юстиции Шерзод Облокулов назначен прокурором Ташкента на срок 5 лет и
утверждён председателем коллегии прокуратуры города. Назначенец родился в
1980 году, его предыдущая должность - прокурор Сырдарьинской области.
Информация о назначении опубликована на сайте Генеральной прокуратуры Узбекистана.
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