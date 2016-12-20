

C чувством глубокого удовлетворения добропорядочные энергетики Узбекистана восприняли отстранение с поста председателя правления компании «Узбекэнерго» Фазлиддина Саломова, начинавшего трудовую деятельность в структуре Государственного налогового комитета и имеющего весьма специфическую репутацию в определенных кругах. Добропорядочные энергетики благодарны главе государства за то, что на своем посту Ф. Саломов не продержался и года.



Популярность, вызванную необоснованными претензиями к бизнесу, целью которых было получение дополнительных денег в бюджет вне зависимости от соблюдения законности, отстраненный председатель получил ещё в бытность работы начальником налоговой инспекции города Алмалык (Ташкентская область). После чего перешёл на работу в центральный аппарат ГНК, где продолжил сомнительные операции с доначислением якобы неуплаченных налогов. Впрочем, не забывал он и о повышении личного благосостояния, но это - обычная практика. Иногда ему это удавалось частично, иногда в полном объеме. Были и осечки, когда безосновательные и абсолютно надуманные налоговые претензии, инициированные им, суд оставлял без удовлетворения. Деньги, незаконно снятые со счетов частных предприятий, в этих случаях приходилось возвращать.



Мы как-то



Следующим этапом трудовой биографии чиновника стала Счётная палата, куда его назначили главным специалистом с перспективой председательства. Здесь он отметился причастностью к разработке проекта указа президента о внесении изменений и дополнений в Положение о Счетной палате. Вот, что тогда



В мае 2008 года Фазлиддин Саломов



Новым председателем энергетической компании назначен Улугбек Мустафаев, ранее возглавлявший Джизакскую область Узбекистана, а еще ранее работавший на ответственном посту в Центральном банке. Долго ли он просидит в новом кресле, прогнозировать не берёмся.



Популярность, вызванную необоснованными претензиями к бизнесу, целью которых было получение дополнительных денег в бюджет вне зависимости от соблюдения законности, отстраненный председатель получил ещё в бытность работы начальником налоговой инспекции города Алмалык (Ташкентская область). После чего перешёл на работу в центральный аппарат ГНК, где продолжил сомнительные операции с доначислением якобы неуплаченных налогов. Впрочем, не забывал он и о повышении личного благосостояния, но это - обычная практика. Иногда ему это удавалось частично, иногда в полном объеме. Были и осечки, когда безосновательные и абсолютно надуманные налоговые претензии, инициированные им, суд оставлял без удовлетворения. Деньги, незаконно снятые со счетов частных предприятий, в этих случаях приходилось возвращать.Мы как-то написали : «Фазлиддин Саломов известен в предпринимательских и фискальных структурах редким даром добывать вместе с «тюбетейкой налогов» еще и «голову налогоплательщика». И то, и другое, естественно, отдельно от владельца».Следующим этапом трудовой биографии чиновника стала Счётная палата, куда его назначили главным специалистом с перспективой председательства. Здесь он отметился причастностью к разработке проекта указа президента о внесении изменений и дополнений в Положение о Счетной палате. Вот, что тогда написал об этом шедевре чиновничьего творчества наш автор: «По мнению специалистов, в новом варианте существенно и принципиально усилены репрессивные функции очередного контролирующего органа, а ряд пунктов документа делает Счетную палату структурой, сильно напоминающей комитет народного контроля периода советской власти. Многочисленные функции Счетной палаты практически ничем не отличаются от тех, что приданы прокуратуре, налоговым органам, управлению по борьбе с коррупцией МВД».В мае 2008 года Фазлиддин Саломов объявился в Министерстве обороны Узбекистана в качестве заместителя министра по финансовым вопросам. После чего тихо отбыл в НГМК, где также курировал финансовые потоки. В прошлом году, как сказано выше, не будучи энергетиком даже на весьма отдалённом расстоянии, почему-то возглавил правление «Узбекэнерго». Не исключено, полагают наши источники, кто-то авторитетный пожелал иметь на этом посту своего человека. Теперь, хочется верить, времени «своих» приходит конец.Новым председателем энергетической компании назначен Улугбек Мустафаев, ранее возглавлявший Джизакскую область Узбекистана, а еще ранее работавший на ответственном посту в Центральном банке. Долго ли он просидит в новом кресле, прогнозировать не берёмся.