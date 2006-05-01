Главное - пустить пыль в глаза



12-17 июня 2017 года



Все ведущие республиканские печатные СМИ 13 июня сообщение УзА под заголовком «О телефонном разговоре Президентов Узбекистана и Казахстана». Как отмечается, главы двух государств 12 июня обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной политики. Глава нашего государства выразил искреннюю признательность за гостеприимство и теплый прием, оказанные делегации Узбекистана в ходе пребывания в Астане 8-9 июня 2017 года для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества», - пишет УзА.



На первых полосах газет также расположен материал, озаглавленный «Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Генеральным секретарем ООН». «В ходе встречи были обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и ООН, ее организациями, актуальные вопросы регионального и международного характера, в частности, касающиеся смягчения последствий Аральской экологиче¬ской катастрофы. Рассмотрены вопросы укрепления глобальной безопасности и стабильности, решения социально-экономических и экологических проблем», - пишет УзА.



В печати также опубликован материал УзА «Генеральный секретарь ООН в Узбекистане». В нем сообщается, что Антониу Гутерриш побывал в Народной приемной президента Республики Узбекистан в Самаркандской области. «Антониу Гутерриш осмотрел медицин¬ский кабинет, комнату матери и ребенка в Народной приемной, а также созданные условия для граждан. Наблюдал за процессами приема людей, рассмотрения их обращений», - пишут СМИ. Затем говорится, что Генсек ООН посетил Республику Каракалпакстан, где «состоялась презентация работы, осуществляемой по стабилизации экологической обстановки в Аральском море и его акватории».



В этом же номере газет опубликовано сообщение под заголовком «Удовлетворенность народа жизнью – критерий нашей деятельности». В нем говорится о том, что глава государства 10 июня в Самаркандской области посетил место упокоения первого президента нашей страны Ислама Каримова и отдал дань уважения его памяти.



«Постановление главы нашего государства «Об увековечении памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова» от 25 января 2017 года последовательно реализуется. На месте захоронения Ислама Каримова возводится мемориальный комплекс. Президент нашей страны ознакомился с ходом строительных работ. В настоящее время на территории комплекса на основе традиций национального зодчества строятся айваны, чайхана и другие объекты инфраструктуры», - пишет УзА.



В печати 13 июня опубликован материал «Дальнейшее повышение эффективности реформ и укрепление исполнительной дисциплины во всех сферах - важнейшие задачи». В нем говорится о том, что в Ташкенте 12 июня состоялось видеоселекторное совещание. На нем обсуждены задачи по предварительному анализу ожидаемых результатов социально-экономического развития нашей страны в первом полугодии текущего года, скорейшему устранению имеющихся недостатков и достижению прогнозных показателей и целевых параметров во всех сферах и отраслях. «В качестве важных практических мер в этом направлении отмечены образование или реорганизация 22 министерств, государственных комитетов, компаний, ассоциаций и других структур, внесение изменений в структуры, конкретизация основных задач и функций десятков ведомств, входящих в комплексы Кабинета Министров», - говорится в сообщении.



Все официальные СМИ 14 июня распространили сообщение под заголовком «Обеспечение верховенства закона и справедливости - важнейшее условие достижения наших благородных целей». В нем рассказывается о том, что в Ташкенте 13 июня состоялось видеоселекторное совещание, посвященное состоянию дел по обеспечению правосудия в системе судебных органов, проблемам и задачам на перспективу. На совещании с большим докладом выступил президент страны.



Газета также на первых страницах разместили указы президента «Об освобождении Окбутаева Х. К. от должности хокима Самаркандской области» и «О назначении Джураева Т. И. исполняющим обязанности хокима Самаркандской области».



Под заголовком «Действовать еще более сплоченно и решительно на пути будущего Родины – веление времени» 16 июня в республиканских изданиях опубликован отчет с конференции, посвященной вопросам обеспечения социальной стабильности, сохранения истинных сути и содержания нашей священной религии ислам. Газеты на узбекском языке в этот день поместили весь текст выступления на конференции главы государства.



«Повышение уровня жизни и благосостояния населения – наша основная задача» – под таким заголовком газеты 17 июня сообщили о посещении президентом страны Учтепинского района столицы.



Парламентские издания «Халк сузи» и «Народное слово» 14 июня разместили на своих страницах закон «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан».



Ряд газет 16 июня перепечатали материал УзА «У здания Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС подняты флаги Индии и Пакистана». «Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев, заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Анвар Насыров и другие отметили, что Шанхай¬ская организация сотрудничества за истекший период превратилась в авторитетную международную организацию, опираясь в своей деятельности на принципы взаимного доверия и взаимных интересов, консультативности, стремления к совместному развитию», - пишет УзА.



«Отремонтированные дороги, которые нуждаются в …ремонте» - так озаглавила газета «Адолат» статью своего журналиста, проехавшего по крупнейшим магистралям страны. Автор описывает дороги в Сырдарьинской области, которые в одном направлении отремонтированы, а вторая брошена «то ли для сравнения, то ли до лучших времен». Он описывает дороги Джизакской области, которые по бумагам прошли ремонт, а фактически из-за низкого качества работ уже пришли в такое состояние, что нужно все начинать заново.



Газета «Хуррият» 14 июня опубликовала критическую статью своего обозревателя под заголовком «Нужны ли нам режиссеры?». Автор пишет о том, что в театрах не хватает профессиональных режиссеров. А тех, которые есть и хотят работать, не ценят, либо ставят в положение безропотного исполнителя при администрации театра.



Еженедельное издание «Жамият» под рубрикой «Общественный контроль» опубликовало материал под заголовком «Кому нужны пресс-конференции или Когда мы избавимся от проведений мероприятий ради показухи?». Автор пишет о том, что в Национальном пресс-центре практически через день проводятся пресс-конференции. Но это совсем не значит, что журналисты получают во время этих мероприятий интересную и нужную информацию. В качестве примера приводится пресс-конференция вновь организованного Минжилкомхоза. Компетентных руководителей ведомства на встрече с журналистами не было. А те, кто пришел, кроме заготовленных выступлений больше ничего не могли сказать. «Вопросов было много, но диалога не получилось», - сожалеет автор.



Еженедельник «Оила даврасида» в реплике «Приезжает комиссия…» поднял проблему проверок учебных заведений. Автор рассуждает о том, что в школах перед приходом комиссий учителя забрасывают свою работу и пишут отчеты, заполняют множество папок. «Мы не должны работать на комиссии. Да и сами комиссии должны исходить из реального положения дел и требовать качественную работу педагога», - пишет корреспондент.



Газета «На посту» 17 июня под заголовком «В надежде быть услышанным» привела две истории. В первом случае инвалид рассказал, как обратился в органы милиции получать паспорт. «Учитывая мое положение, меня не заставили ждать, помогли оформить все необходимые документы. Мало того, вывели на дорогу и посадили в машину, которая отвезла меня домой», - радуется и благодарит гражданин.



В другом случае речь идет о воровстве. У человека заявление взяли и забыли и, как оказалось, даже не оформили его. Гражданин долго ждал помощи от сотрудников милиции, но так и не дождался. «Редакция готова к открытому диалогу с читателями. При необходимости наши корреспонденты проведут свое журналистское расследование. Ведь наша цель - помогать вам, наши дорогие читатели», - заключает газета.



