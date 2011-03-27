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Новое - ещё не забытое старое

Узбекистан возвращается к полному среднему 11-летнему образованию в системе общеобразовательных школ. Пока непонятно, распространится ли это решение на всю республику, либо ограничится столицей, но намерение вернуться к испытанной системе, пусть пока и в ограниченном объеме, на совещании с представителями образовательных структур 17 июня озвучил премьер-министр страны Абдулла Арипов. Днями ранее эту мысль высказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Скорее всего, будет осуществлен первый вариант, поскольку второй ставит в неравные условия детей из регионов и детей из Ташкента. Хотя возможен и поэтапный переход, поскольку для переориентации школ на новую (старую) систему потребуется пересмотр не только учебных планов, но и численности преподавательского состава, соответственно, финансирования средних школ и так далее.

Эксперты сравнивают это решение власти с открытием множества заблокированных в период правления первого президента и превращенных в тупики автомобильных магистралей. И то, и другое решение, считают они, способствует расширению права выбора гражданина. Он сам решит, «какая дорога для него предпочтительнее».

При этом лицеи и колледжи, предоставляющие азы избранной молодым человеком профессии, сохранятся, мирно сосуществуя со средними школами. Так было при советской власти. Ученик и его родители сами решали, куда пойти после завершения 8-летнего (позже – 9-летнего) обучения и получения неполного среднего образования. Либо в профессионально-техническое училище с перспективой освоить востребованную рабочую специальность, либо в техникум, откуда выходили специалисты с базовыми знаниями отраслевых профессий технического направления.

Новое - ещё не забытое старое


Соб. инф.



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Просмотров: 1582     19 июня 2017


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