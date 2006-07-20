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Ума палата

Президент Узбекистана пришел к выводу о необходимости коренного пересмотра сложившихся подходов к вопросам поддержки бизнеса, создания принципиально новой системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, способствующей оперативному решению проблем без волокиты и бюрократизма. Именно такая задача поставлена в указе главы государства от 19 июня 2017 года «О мерах по коренному совершенствованию системы государственной защиты законных интересов бизнеса и дальнейшего развития предпринимательской деятельности».

Документ предусматривает кардинальное реформирование Торгово-промышленной палаты с перспективой создания на базе ТПП международного коммерческого арбитражного суда по обеспечению надежной защиты прав и законных интересов иностранных инвесторов, а также национальных компаний во взаимоотношениях с зарубежными партнерами.

Указ президента предусматривает регулярное проведение встреч президента Узбекистана с предпринимателями для обсуждений проблемных вопросов, а также проведение экономических форумов с целью обмена идеями представителей бизнеса и правительства.

Отметим, что по единодушному мнению отечественных и зарубежных бизнесменов, ТПП в Узбекистане – сугубо декоративная структура, не влияющая на взаимоотношения государства и делового сообщества. За всё время своего существования эта неправительственная организация не стала на защиту ни одного предпринимателя, подвергшегося противозаконному наезду со стороны государственных правоприменительных и фискальных органов. Большая часть функций, перечисленных в указе президента от 19 июня 2017 года, была у палаты и прежде, однако ТПП не использовала их. Нет надлежащего авторитета в структурах власти и у бессменного председателя ТПП, где его за глаза называют «птица говорун» и никак иначе.

Ума палата


Соб. инф.



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Просмотров: 157     20 июня 2017


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