Ума палата



Президент Узбекистана пришел к выводу о необходимости коренного пересмотра сложившихся подходов к вопросам поддержки бизнеса, создания принципиально новой системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, способствующей оперативному решению проблем без волокиты и бюрократизма. Именно такая задача поставлена в указе главы государства от 19 июня 2017 года «О мерах по коренному совершенствованию системы государственной защиты законных интересов бизнеса и дальнейшего развития предпринимательской деятельности».



Документ предусматривает кардинальное реформирование Торгово-промышленной палаты с перспективой создания на базе ТПП международного коммерческого арбитражного суда по обеспечению надежной защиты прав и законных интересов иностранных инвесторов, а также национальных компаний во взаимоотношениях с зарубежными партнерами.



Указ президента предусматривает регулярное проведение встреч президента Узбекистана с предпринимателями для обсуждений проблемных вопросов, а также проведение экономических форумов с целью обмена идеями представителей бизнеса и правительства.



Отметим, что по единодушному мнению отечественных и зарубежных бизнесменов, ТПП в Узбекистане – сугубо декоративная структура, не влияющая на взаимоотношения государства и делового сообщества. За всё время своего существования эта неправительственная организация не стала на защиту ни одного предпринимателя, подвергшегося противозаконному наезду со стороны государственных правоприменительных и фискальных органов. Большая часть функций, перечисленных в указе президента от 19 июня 2017 года, была у палаты и прежде, однако ТПП не использовала их. Нет надлежащего авторитета в структурах власти и у бессменного председателя ТПП, где его за глаза называют «птица говорун» и никак иначе.



Документ предусматривает кардинальное реформирование Торгово-промышленной палаты с перспективой создания на базе ТПП международного коммерческого арбитражного суда по обеспечению надежной защиты прав и законных интересов иностранных инвесторов, а также национальных компаний во взаимоотношениях с зарубежными партнерами.Указ президента предусматривает регулярное проведение встреч президента Узбекистана с предпринимателями для обсуждений проблемных вопросов, а также проведение экономических форумов с целью обмена идеями представителей бизнеса и правительства.Отметим, что по единодушному мнению отечественных и зарубежных бизнесменов, ТПП в Узбекистане – сугубо декоративная структура, не влияющая на взаимоотношения государства и делового сообщества. За всё время своего существования эта неправительственная организация не стала на защиту ни одного предпринимателя, подвергшегося противозаконному наезду со стороны государственных правоприменительных и фискальных органов. Большая часть функций, перечисленных в указе президента от 19 июня 2017 года, была у палаты и прежде, однако ТПП не использовала их. Нет надлежащего авторитета в структурах власти и у бессменного председателя ТПП, где его за глаза называют «птица говорун» и никак иначе.