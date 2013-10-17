Сел в министерское кресло

Указом президента Узбекистана назначен новый министр высшего и среднего
специального образования. Им стал Ином Маджидов, с осени прошлого года
работавший первым заместителем министра, а еще раньше возглавлявший
главное управление высших учебных заведений этого же министерства.
Бывший министр - Рустам Касимов - назначен на должность первого заместителя государственного советника президента и одновременно - ректора Академии государственного управления при президенте Узбекистана.
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