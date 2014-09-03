Возвращение в реальность



По информации из конфиденциальных источников, Центральный банк Узбекистана разрешил коммерческим банкам принимать иностранную валюту у населения по коммерческому курсу, то есть реальному соотношению, которое, если говорить об американском долларе, сегодня выражается пропорцией 1:8250 и сложилось на фундаменте спроса и предложения. Возможен ли обратный процесс – свободная покупка иностранной валюты в банках физическими лицами, пока неясно. Единственное, о чём можно говорить со стопроцентной уверенностью, так это о конкретных шагах государства в стремлении ликвидировать «черный рынок» покупки-продажи валюты как рудимент деформированной экономики, доставшийся в наследство от первого президента.



Источники утверждают, что диапазон применения коммерческого (реального) курса будет расширяться поэтапно, в соответствии с валютными резервами коммерческих банков и Центрального банка как гаранта процесса валютной либерализации. В начальный период приоритетными станут направления, представляющие для государства особую важность, после чего распространение свободного движения капитала при взаиморасчетах по текущим и иным операциям станет системным и полномасштабным.



По мнению экономистов, эти действия не разгонят инфляцию, поскольку ажиотажного спроса на иностранную валюту по реальному соотношению не предвидится. Не стоит, по их мнению, ожидать и резкого курсового скачка, как предполагают некоторые эксперты, плохо знакомые с законами рынка. И конечно же, абсолютным абсурдом являются предположения о росте безработицы, цен на товары и услуги. Все перечисленные параметры давно зависят не от курса ЦБ без обязательств купли-продажи валюты, а от курсового соотношения на «черном рынке» и бирже как инструмента взаиморасчетов в безналичной форме.



Куда более вероятны позитивные тенденции, уверены аналитики. К примеру, неизбежный и естественный (а не по указу свыше) рост заработной платы, создание дополнительных рабочих мест, обусловленные сокращением оттока теневого капитала, притоком инвестиций, запуском новых производственных мощностей, развитием деловой активности граждан и так далее.



