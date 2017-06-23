Бери чапан, пошли домой



22 июня исполнилось 73 года председателю СНБ Узбекистана Рустаму Расулевичу Иноятову – самому закрытому чиновнику высшего эшелона власти, возглавляющему Службу 18 лет кряду . Потомственный чекист пересидел всех руководителей министерств и ведомств, а кого-то и пережил.



Ожидается, что генерал-полковника с днём рождения сегодня лично поздравит глава государства. Наденет ли он на него чапан, полагающийся аксакалу?



