Бери чапан, пошли домой

22 июня исполнилось 73 года председателю СНБ Узбекистана Рустаму Расулевичу Иноятову – самому закрытому чиновнику высшего эшелона власти, возглавляющему Службу 18 лет кряду. Потомственный чекист пересидел всех руководителей министерств и ведомств, а кого-то и пережил.
Ожидается, что генерал-полковника с днём рождения сегодня лично поздравит глава государства. Наденет ли он на него чапан, полагающийся аксакалу?
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства