Народ ждут большие деньги



По информации из доверительных и компетентных источников, в ближайшие дни Центральный банк Узбекистана введёт в обращение банкноты номиналом 50 000 и 20 000 сумов, причём, именно в той последовательности, которую мы указали.



Действие, прямо скажем, долгожданное, поскольку банкноты значительно более высокого номинала существенно облегчат нашу жизнь. К примеру, чтобы купить автомобиль, человеку уже не придется идти в банк с двумя чемоданами и одним мешочком. А чтобы получить пенсию или зарплату, не обязательно идти за ней с целлофановым пакетом или авоськой средних размеров. Понятнее национальная валюта Узбекистана станет и для иностранцев, которым подчас трудно пересчитать полтора килограмма местных денег, полученных взамен одной купюры с изображением американского президента.



Такая статистика: соотношение средней заработной платы и самой крупной денежной купюры в России выражается пропорцией 1:22. То же соотношение в Казахстане - 1:7. В Узбекистане на сегодняшний день – 1:96! Если говорить о долларовом эквиваленте, то самая крупная купюра в России равноценна 88-ми долларам США, в Казахстане – 63-м, в Узбекистане – 2,6 по курсу Центрального банка. По реальному курсу – это вообще 1,2 доллара. Выпуск бумажных денег у нас дороже самих денег. Это не есть нормально, как сказали бы немцы.



Вопрос, который волнует каждого из нас: взлетят ли цены, едва завидев на горизонте новые банкноты? Не взлетят, как не взлетали они, когда появились банкноты в 5 000, а затем в 10 000 сумов. По мнению экспертов, ошибочно увязывать появление денежных знаков номиналом 50 000 и 20 000 сумов с перспективой разгона инфляции. Усиление инфляционного давления в экономике зависит от объема денежной массы, а она, по проверенным данным, останется неизменной. Так что, спим спокойно, финансовых катаклизмов не предвидится. Скупка спичек и соли впрок представляется не актуальной.



… В связи с полученной информацией о введении в оборот новых банкнот вспомнили свою же



Сказанное было справедливо для того времени и применительно к человеку, который тогда стоял у руля государства. Сегодня иное время и другой рулевой. Похоже, рисковый. Это хорошее качество для политика, поскольку вселяет и надежду на лучшее, и веру в то, что есть шанс дождаться лучшего еще в этой жизни.



Действие, прямо скажем, долгожданное, поскольку банкноты значительно более высокого номинала существенно облегчат нашу жизнь. К примеру, чтобы купить автомобиль, человеку уже не придется идти в банк с двумя чемоданами и одним мешочком. А чтобы получить пенсию или зарплату, не обязательно идти за ней с целлофановым пакетом или авоськой средних размеров. Понятнее национальная валюта Узбекистана станет и для иностранцев, которым подчас трудно пересчитать полтора килограмма местных денег, полученных взамен одной купюры с изображением американского президента.Такая статистика: соотношение средней заработной платы и самой крупной денежной купюры в России выражается пропорцией 1:22. То же соотношение в Казахстане - 1:7. В Узбекистане на сегодняшний день – 1:96! Если говорить о долларовом эквиваленте, то самая крупная купюра в России равноценна 88-ми долларам США, в Казахстане – 63-м, в Узбекистане – 2,6 по курсу Центрального банка. По реальному курсу – это вообще 1,2 доллара. Выпуск бумажных денег у нас дороже самих денег. Это не есть нормально, как сказали бы немцы.Вопрос, который волнует каждого из нас: взлетят ли цены, едва завидев на горизонте новые банкноты? Не взлетят, как не взлетали они, когда появились банкноты в 5 000, а затем в 10 000 сумов. По мнению экспертов, ошибочно увязывать появление денежных знаков номиналом 50 000 и 20 000 сумов с перспективой разгона инфляции. Усиление инфляционного давления в экономике зависит от объема денежной массы, а она, по проверенным данным, останется неизменной. Так что, спим спокойно, финансовых катаклизмов не предвидится. Скупка спичек и соли впрок представляется не актуальной.… В связи с полученной информацией о введении в оборот новых банкнот вспомнили свою же публикацию середины июня 2014 года. Цитируем: «Понятно, что использование в быту банкнот, покупательная способность которых стремительно приближается к нулю, крайне неудобно. С учетом ежегодной инфляции в Узбекистане давно назрела необходимость выпуска денежных купюр достоинством 10 000 - 500 000 сумов. Однако надеяться на то, что власть рискнет это сделать, пока не приходится. Рискнуть – значит признать не только инфляцию, но и сомнительность экономических успехов в целом. Кто ж на такое пойдет».Сказанное было справедливо для того времени и применительно к человеку, который тогда стоял у руля государства. Сегодня иное время и другой рулевой. Похоже, рисковый. Это хорошее качество для политика, поскольку вселяет и надежду на лучшее, и веру в то, что есть шанс дождаться лучшего еще в этой жизни.