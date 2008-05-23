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Указ для народа или народ для указа?..

- Мне бы воды напиться, - сложив сморщенную ладошку лодочкой,  просила знакомая тётя Шура, 80-летняя старушка, сидевшая в очереди за пенсией во дворе ташкентской махалли «Банокатий».  У меня тут же перед глазами стояли кадры из узбекского фильма середины ХХ века с участием знаменитой Лютфихон Сарымсаковой, когда обезумевшая женщина просила воду, протягивая прохожим на улице пустую пиалу. Но сколько горя и надежды сквозили в глазах той и другой женщин. К сожалению, нынешнее поколение не знает наших прежних великолепных актеров, фильмов, которые вызывали сопереживание, учили бы главному – любить свой НАРОД!

Вот уже три месяца длится эксперимент, когда пенсионеры отдельных районов Ташкента получают свои кровные деньги не на почте, а в зданиях махалли, причем в сугубо отведенные сроки, да и в совсем не оборудованных для этого помещениях. Нам, жителям этой махали,  полагается 16-17 числах каждого месяца записываться в очереди, а затем в ней стоять, сидеть, толкаться, пропускать совсем больных и немощных вперед…

Подойдя во второй день, часам к 10, я оказалась в списке 107. Уже уходя с тенистого двора, от изнемогающей от жары и безвыходной ситуации людской массы, чтобы вновь вернуться позже, меня пробрала дрожь. Внутренний голос приказал: «Стой, если не ты, то кто должен донести страдания этих достойных, заслуживших своих пенсий и уважения людей до властей?» И тогда я развернулась и обратилась к народу.

- Уважаемые пенсионеры! Как вы относитесь к мысли, чтобы изменить нынешнюю ситуацию с выдачей пенсий, вернуть старое положение – получать  по почте?
Старики встрепенулись, ожили, наиболее активные подбежали ко мне, стали наперебой рассказывать свои истории о нынешних невзгодах. Во дворе прошёл одобрительный гул. Но как это сделать? Писать в виртуальную приемную нашего Президента!!! Все присутствующие готовы были хоть сейчас подписать петицию. В инициативную группу вошли три человека (Максудова М., Копаненко А., Кривошеева Н.). 

В тот же день было составлено обращение, в котором были указаны недовольства, просьбы, предложения ветеранов. Принимающая письма сторона среагировала быстро. Через два дня в моем доме прозвучал звонок из Мирабадского собеса, просили прийти на собеседование к их начальнику. Ввиду нездоровья одного члена инициативной группы я просила передвинуть встречу на более поздний срок. Но на следующий день позвонил сам начальник - 30-тилетний  Мухидов Рустам, недавно севший в это кресло, но очень рьяно взявшийся отстаивать чьи-то интересы, но не пенсионеров. Не буду передавать все слова, но вот некоторые цитаты из его заявлений.

«Это дело надо закрыть …»

Мы что? Дверь? Крышка гроба? Или на дворе 1937 год? Почему пошла такая охота на «ведьм»? Ведь в нашем обращении к Президенту прозвучала боль, надежда, инициатива рядовых граждан.  Мы ждем диалога, принятия приемлемого решения, а не быть фигурантами какого-то «дела». 

«Почта 200 лет отслужила своё дело, а теперь имеется  указ о передислокации выдачи пенсий. Это делается для того, чтобы пенсионеры (!) были ближе к махалле, а их руководители были в курсе, кто вовремя не получает пенсию».

А законы пишутся для кого?  Сначала вы определите, что нужно людям, к примеру, путем поквартирного опроса, а может даже локального референдума?  Зачем рушить столетиями испытанный опыт – пенсия через почту? Банковские клерки не побегут по домам, чтобы раздать деньги больным, немощным, одиноким. На это были способны только почтальоны, которых все знали в лицо. А у махаллинского комитета, выступающего посредником в этом деле – выделить помещение, обустроить посадочные места пенсионерам, помесячно составлять список больных, престарелых, кому следует донести деньги домой -  и без того дел достаточно.

«Чтобы создать приемлемые условия в дни раздачи пенсий в махаллях, при них  будут строиться дополнительные помещения – кассы, места ожидания». 

Во-первых,  на чьи плечи ляжет дополнительная финансовая нагрузка строительства во всех махаллях страны?  Государства, махаллей, пенсионеров? И в какие сроки это осуществится?  Во-вторых, к примеру, помещения построили, но что делать с теми, кто не поместится в эти комнатки? Опять же место под солнцем, снегом, дождем? В-третьих, длительное нахождение в одном месте большого количества пенсионеров требует особых условий – присутствие медперсонала, кулера с водой и т.д.  Кто готов это претворить в жизнь? В-четвертых,  сбор в одном месте и в определенных сроках огромного количества старых  людей для получения денег чреват криминальными последствиями. Где гарантия, что на след какой-нибудь старушки, вышедшей из таких помещений, не нападет гражданин, убежденный в своей легкой наживе. 
 
А вот еще слова Р. Мухидова: «А хотите, я распоряжусь, чтобы вам ежемесячно приносили пенсию домой?»

На секунду я вошла в ступор.  А затем ответила: «Нет! Я не согласна! А как же остальной НАРОД?» В ответ – тишина. На вопрос, какими будут их – собеса - дальнейшие действия, прозвучало ничего не обещающее «посмотрим».

Принимая ответственность за свои решения, поступки, а также и понимая тревогу моего окружения в сложившейся ситуации за меня, я всё же хочу сказать: «Добро должно быть с кулаками».  Уверенность в моих действиях придают слова и поступки нашего Президента. Не зря нынешний год объявлен  Годом диалога с народом и интересов человека. Гражданское общество, по мнению нашего главы, зиждется на первоочередности интересов простого народа, который и составляет государство. Он дал нам понять, что «закон для народа, а не народ для закона».

Журналист  Муяссар Максудова

Указ для народа или народ для указа?..






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Просмотров: 242     23 июня 2017


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